Matthew Koma, le mari de Hilary Duff, se déguise en son ex Joel Madden

Hilary Duff et Matthieu Koma en fait faire je veux être comme Bonne Charlotte.

Le Lizzie McGuire une ancienne et son mari depuis cinq ans ont réalisé les costumes d’Halloween les plus épiquess’habillant comme frères Benji Madden et Joël Madden. Mais il n’y avait pas que les costumes ça a fait tourner les têtes mais où ils les portaientcomme le duo s’est montré les looks lors d’un dîner avec Joel – avec qui Hilary est sortie de 2004 à 2006 – et sa femme Nicole Richie.

Matthew a partagé son look et celui d’Hilary avec lui Instagram Histoire du 30 octobre, identifiant les membres de Good Charlotte ainsi que Nicole. En un clin d’œil, Matthew et Hilary, qui sont les parents de Banques5, Maé3, et Villes5 mois, avec Luca11 ans, du précédent mariage d’Hilary avec Mike Comrie– a enfilé des lunettes de soleil assorties, tandis que Matt canalisait Joel avec son chapeau MDDN, sa veste en cuir et son collier en chaîne. Hilary a endossé le rôle de Benji, portant également une casquette noire, des colliers en chaîne et un gilet en cuir.