La star des Ravens de Baltimore, Matthew Judon, menace de publier des photos du journaliste d’ESPN Jamison Hensley dans un club de strip-tease en représailles à une histoire en ligne que le double secondeur du Pro Bowl considère comme fausse.

« J’attends vos excuses provenant d’ESPN ou je divulgue ces photos que j’ai avec vous dans le club de strip-tease », a écrit Judon sur Instagram à la suite d’un échange Twitter avec Hensley.

Judon, 28 ans, a contesté l’affirmation de Hensley selon laquelle il avait refusé une offre à long terme des Ravens qui aurait payé environ 16,5 millions de dollars par an. On ne sait pas si l’offre a déjà été faite ou si de telles images de Hensley existent. ESPN n’a pas retiré son rapport.

Ni les porte-parole des Ravens ni d’ESPN n’ont répondu à la demande de commentaires de DailyMail.com. ESPN verse actuellement à la NFL 1,9 milliard de dollars par saison pour diffuser Monday Night Football. L’accord se déroule la saison prochaine.

La star des Ravens de Baltimore, Matthew Judon, menace de publier des photos du journaliste d’ESPN Jamison Hensley dans un club de strip-tease en représailles à une histoire en ligne que le double secondeur du Pro Bowl considère comme fausse

Judon a contesté le rapport de Hensley selon lequel Judon a refusé une offre à long terme des Ravens qui aurait payé environ 16,5 millions de dollars par an. Un problème que Judon a avec le rapport de Hensley est son calendrier, qui semble entrer en conflit avec le protocole énoncé dans la convention collective de la NFL.

Un problème que Judon a avec le rapport de Hensley est son calendrier, qui semble entrer en conflit avec le protocole établi dans la convention collective de la NFL (CBA).

Judon vient de terminer une saison au cours de laquelle il a reçu l’étiquette de franchise des Ravens – une désignation que les équipes peuvent utiliser sur l’un de leurs agents libres sans restriction qui lie le joueur au club pendant au moins un an sous certaines conditions. Il a été créé pour limiter les mouvements des joueurs dans la NFL et se traduit généralement par une augmentation d’un an pour un joueur, qui est souvent contrarié de se voir refuser une chance de conclure un contrat plus long et plus lucratif.

Selon le rapport de Hensley sur ESPN.com, une source a déclaré que « les Ravens ont tenté de conclure un accord à long terme avec Judon cet été » en lui offrant un contrat qui a payé 16,5 millions de dollars par an, mais il a refusé.

Le rapport n’est pas nécessairement faux, mais s’il est exact, les Ravens peuvent avoir violé l’ABC de la NFL en négociant un accord à long terme après la fermeture de la fenêtre de l’agence libre le 15 juillet 2020. Après cette date, les deux parties ont été interdits par l’ABC de négocier un accord. Les extensions de contact ne peuvent être finalisées qu’après la saison.

‘Où @jamisonhensley est couché? J’ai le temps aujourd’hui », a écrit Judon, déclenchant le crachat Twitter avec Hensley. ‘Bro, tu dois arrêter de mentir, je sais que tu veux des clics et que tu aimes et tu veux être le camp du peuple mais arrête de mentir. C’est faible.

Hensley semblait rester professionnel.

«Salut Matthew», répondit-il. ‘On m’a dit que les Ravens vous proposaient une offre similaire à [Packers linebacker] Za’Darius ‘ [Smith] (16,5 millions de dollars par saison) plus tôt cette saison et il a été refusé.

«Si vous avez un commentaire, je l’ajouterais certainement à l’article. J’ai toujours été juste avec toi. Merci et bienvenue sur Twitter.

Judon a lancé un échange Twitter avec Hensley après la publication du rapport en ligne

Hensley semblait rester professionnel, proposant d’ajouter le commentaire de Judon à l’article

Judon a répondu: « Ce n’est pas vrai qui vous a dit cela si vous ne pouvez pas me dire que nous allons tous devoir penser que vous sortez des choses nulle part. »

Hensley, restant calme, a proposé de parler à Judon loin des médias sociaux.

« J’ajouterai certainement votre réponse à l’article », a tweeté le journaliste d’ESPN. « Si jamais vous rencontrez un problème avec l’un de mes reportages, je serais heureux de vous écouter et de vous expliquer. J’ai toujours voulu vous couvrir de manière respectueuse au cours de vos cinq années à Baltimore. J’espère que vous avez une excellente saison morte.

C’est à ce moment que Judon a changé de plateforme et a menacé de partager des photos de Hensley dans un club de strip-tease.

« Je sais que vous ne le ferez pas parce que je viens de le découvrir cette année, mais vous avez environ un mois pour signer un accord à long terme après avoir été étiqueté en franchise », a écrit Judon sur son histoire Instagram. «Si un accord n’est pas conclu dans ce délai. Il n’y a pas d’accord ou pas de discussion entre les deux parties. @ jamison.hensley alors j’attends vos excuses provenant d’ESPN ou je divulgue ces photos que j’ai avec vous dans le club de strip-tease.

Distingué à la Division II de Grand Valley State au Michigan, Judon était un choix de cinquième ronde des Ravens en 2016, mais s’est avéré être une bonne affaire, enregistrant 227 plaqués et 34,5 sacs en cinq saisons.