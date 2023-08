Matthew Hudson-Smith remporte l’argent au 400 m aux Championnats du monde d’athlétisme | Nouvelles d’athlétisme

Matthew Hudson-Smith de GB célèbre l’argent

Le Britannique Matthew Hudson-Smith a remporté l’argent au 400 m masculin tandis que le Jamaïcain Antonio Watson a remporté l’or aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest jeudi.

Hudson-Smith, qui a remporté le bronze aux Championnats du monde 2022, a pris l’initiative d’accélérer le rythme à mi-parcours et a mené dans la dernière ligne droite avant d’être devancé dans les phases finales alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée en 44,31.

Watson, qui quelques instants plus tôt avait vu la Jamaïcaine Danielle Williams remporter la victoire au 100 m haies féminin, a mis en œuvre son plan de course pour traquer Hudson-Smith et décrocher l’or avec un temps gagnant de 44,22.

L’Américain Quincy Hall a terminé troisième en 0:44,37, suivi du champion olympique de 2012 Kirani James cinquième et du champion olympique de 2016 Wayde van Niekerk en dernier.

Hudson-Smith, qui souffrait depuis mai d’une tendinite d’Achille qui menaçait ses espoirs de concourir en Hongrie, a eu du mal à cacher sa frustration.

Antonio Watson propulse Matthew Hudson-Smith à l’or

« Je suis venu ici pour chercher l’or », a déclaré le double champion d’Europe. « Vous n’êtes jamais satisfait, vous en voudrez toujours plus. Même lorsque vous regardez en arrière et que vous vous demandez : « et si ? » Je suis reconnaissant mais je sais qu’il y a plus.

« Ça a été une année à l’envers. J’ai eu une tendinite d’Achille très grave donc c’est pour ça que je me suis arrêté, c’est pour ça que j’ai été en fauteuil roulant à Londres (Diamond League). Parfois je ne peux pas marcher, parfois je peux.

« Mon Achille a été gravement écrasé. Cela a été comme une bataille mentale. Je suis venu pour l’or, fatigué (dans les) 30 derniers (mètres), mais dans les circonstances, je ne peux pas me plaindre.

« C’était faire ou mourir. J’ai essayé de trouver un équipement mais c’est ce qui arrive quand il n’y a pas vraiment de courses. J’ai trouvé un équipement supplémentaire en demi-finale mais il n’est pas encore là. Je vais terminer le saison, visez 43 (secondes), terminez en force. »

L’année dernière, immédiatement après avoir remporté le bronze mondial à Eugene, le coureur de Wolverhampton a révélé qu’il avait des problèmes de santé mentale au point où il a tenté de se suicider.

Hudson-Smith tient sa médaille d’argent

Un peu plus de 13 mois plus tard, Hudson-Smith peut se considérer comme l’un des meilleurs au monde, avant les Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

Il avait établi un nouveau record personnel de 44,26 secondes en demi-finale, battant ainsi un record européen vieux de 36 ans.

« L’année prochaine, nous avons de grands projets. Je dois juste rester en bonne santé », a déclaré Hudson-Smith.

« C’est la morale de mon histoire dans ma carrière, rester en bonne santé mais nous y arrivons. Il s’agit simplement de renforcer la cohérence. Une fois que j’y serai, ce sera 43 et l’or. »

Il a ajouté aux médailles britanniques après les médailles d’or de Katarina Johnson-Thompson et Josh Kerr respectivement à l’heptathlon et au 1500 m et le bronze de Zharnel Hughes au 100 m.

Plus tôt jeudi, Ben Pattison a atteint la finale du 800 m, mais Max Burgin et Daniel Rowden n’ont pas réussi à progresser tandis que la Jamaïcaine Danielle Williams a remporté le titre du 100 m haies féminin tandis que la Néerlandaise Femke Bol a remporté le 400 m haies féminin.