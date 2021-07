Matthew Hoppe se montre à la hauteur alors que l’USMNT résiste au test de la Jamaïque

Matthew Hoppe s’est relevé, a pris la tête sur un centre dévié et, au moment où ses pieds ont touché le sol, les États-Unis avaient une avance de 1-0 contre la Jamaïque en quart de finale de la Gold Cup. Le but décisif à la 83e minute était la dernière implication de Hoppe dans le match, couronnement de sa première performance internationale décisive.

À la même époque l’année dernière, Hoppe était un joueur que peu de gens connaissaient en dehors des supporters les plus ardents de l’USMNT. Et maintenant, il ressemble à un joueur, à 20 ans, qui est prêt pour les minutes de qualification pour la Coupe du monde.

L’ascension de Hoppe est précisément le type d’opportunité que cette Gold Cup, sans les stars basées en Europe, a été conçue pour: offrir des opportunités aux joueurs en dehors du noyau établi de Gregg Berhalter de jouer leur rôle à l’automne.

Avant de faire ses débuts pour Schalke en Bundesliga en novembre, Hoppe n’avait jamais joué pour une équipe nationale de jeunes américains et malgré des éclairs de succès – il est devenu le premier Américain à marquer un tour du chapeau en Bundesliga le 9 janvier – il est resté un joueur difficile à évaluer.

Après avoir transféré Weston McKennie à la Juventus, où il s’est rapidement épanoui, Schalke a passé la saison 2020-21 dans le désarroi, terminant avec seulement 15 points. Hoppe a marqué six buts lors du défilé de relégation, mais le manque de cohésion de son équipe était individuellement limitatif.

Contre la Jamaïque, il était physique, confiant avec le ballon, de loin l’attaquant américain le plus dynamique et quand est venu le temps pour Berhalter de faire des remplacements offensifs à environ la 60e minute, il était clair que Hoppe devait rester sur le terrain.

« Je pense que la façon dont il a pu obtenir des occasions, il a eu quelques regards clairs sur le but et cela est dû à son mouvement dans la surface », a déclaré Berhalter après le match. « Et il grinçait. Quand un gars met ce type d’effort et s’accroche et continue, nous voulons rester avec lui parce que nous pensions qu’il faisait du bon travail et parce qu’il est dangereux.

« C’était super de le voir marquer. »

La brillante performance de Matthew Hoppe contre la Jamaïque était exactement le type de performance que Gregg Berhalter espérait voir lors de cette Gold Cup. Omar Vega/Getty Images

Les sous-marins offensifs que Berhalter a faits – Gyasi Zardes et Cristian Roldan pour Daryl Dike et Paul Arriola – ont également eu un impact. C’est sur un centre de Roldan que Hoppe a mis la tête, et il a fallu une légère déviation à Zardes avant la redirection de Hoppe. Avant les sous-marins, ni Dike ni Arriola, qui portait le brassard de capitaine, ne représentaient une grande menace.

Cette victoire met en place un match de demi-finale intrigant jeudi contre le Qatar, champion d’Asie et hôte de la Coupe du monde 2022. Les Qataris ont été invités par la CONCACAF à participer au tournoi en tant que nation invitée et ont marqué 12 buts en quatre matchs et se sont qualifiés pour une victoire 3-2 contre El Salvador samedi.

Ce taux de buts impressionnants donne à la défense des États-Unis un test difficile, qui a été à peu près sans faille en quatre matchs. Il y a eu parfois des pannes, bien sûr, mais l’USMNT n’a toujours pas autorisé un but en jeu ouvert, car le gardien de but de la New England Revolution Matt Turner et un jeune backline ont été à la hauteur.

« Nous pensons que c’est une équipe forte, une équipe amusante à regarder, une équipe offensive très dangereuse en contre-attaque, des joueurs très habiles et ce match va vraiment nous aider à nous préparer », a déclaré Berhalter.

« Nous avons parlé d’utiliser ce tournoi pour préparer les joueurs et jouer contre le Qatar va le faire. C’est un adversaire auquel nous ne sommes pas habitués et ce sera un grand match. »

Sans Walker Zimmerman, qui n’était pas disponible en raison d’une blessure, Berhalter est revenu à une ligne de fond à quatre, associant Miles Robinson et James Sands au centre contre la Jamaïque.

« Je pense que Miles et James ont fait un excellent travail. Je le pense vraiment », a déclaré Berhalter. « Contrôler l’accumulation mais aussi se battre. Pour les jeunes joueurs, les joueurs inexpérimentés en huitièmes de finale, j’ai pensé qu’ils avaient fait un excellent match. »

Le partenariat de défenseur central est complémentaire. Robinson est plus apte à éteindre les incendies et à défendre en transition, tandis que Sands a montré tout au long du tournoi que ses passes progressives sont un énorme atout de sa position. Des deux, Sands a probablement fait plus pour améliorer sa position dans le groupe pendant le tournoi, mais c’est Robinson qui a proposé les jeux clés contre la Jamaïque et sera probablement appelé dans des situations similaires contre le Qatar.