Matthew Hoggard dit que le processus de racisme de la BCE après les allégations d’Azeem Rafiq “a échoué à tout le monde” | Nouvelles du cricket

L’ancien quilleur anglais Matthew Hoggard a déclaré que la procédure disciplinaire liée à l’enquête sur le racisme d’Azeem Rafiq “avait échoué pour tout le monde” après avoir retiré sa coopération.

Hoggard, Tim Bresnan et John Blain ont rejoint Andrew Gale pour se retirer de l’audience de la Commission de discipline de cricket, qui doit se tenir en public début mars.

Les anciens quilleurs du Yorkshire Hoggard, Bresnan et Blain et l’ancien capitaine et entraîneur des Tykes Gale figuraient parmi les sept personnes inculpées par le England and Wales Cricket Board en juin dernier dans une affaire examinant les allégations de racisme et d’intimidation formulées par Rafiq pendant son séjour à Headingley.

Hoggard, Bresnan et Blain pensent qu’ils n’obtiendront pas un procès équitable lors d’une audience publique et leurs retraits signifient que seuls Gary Ballance, Michael Vaughan et Richard Pyrah coopèrent toujours.

Azeem Rafiq a qualifié de “regrettable” la décision de Matthew Hoggard, Tim Bresnan et John Blain de se retirer de l’audience sur le racisme dans le Yorkshire





S’adressant à la BBC, Hoggard a déclaré: “Le processus a échoué pour tout le monde. Chaque partie impliquée a un problème avec la manière dont ce processus a été traité.

“Azeem a un problème avec ça, tous les répondants ont, [former Yorkshire chairman] Lord Patel a, Yorkshire a. Il doit y avoir une meilleure façon.

“Je me retire parce que je ne pense pas que ce soit un processus équitable. Il n’y a pas de gagnants là-dedans. Ce n’est pas un aveu de culpabilité. Les gens qui connaissent la vérité connaissent la vérité. C’est tout ce qui compte pour moi. .”

Parler à Les tempsBresnan a déclaré: “Je suis prêt à tout libérer parce que je suis hors du processus. Mais ils m’ont juste inculpé. Comment est-ce possible sans même me parler? C’est comme être inculpé et jugé sans même être arrêté. C’est comme ça se sent.

“Il est [Rafiq] dire que j’ai utilisé cette langue [the P-word], ainsi que d’autres, mais n’a donné aucun exemple. Il n’y a pas de témoins. Je le nie avec véhémence. J’ai grandi dans un endroit où ce n’est pas bien.

Tim Bresnan dit que toute la situation “ne s’est pas bien passée”





“Deux ans et demi d’articles non-stop, de fuites, de tweets, de trucs divers qui sortent sans droit de réponse. Je ne pouvais pas garantir aux témoins que les déclarations qu’ils voulaient faire en privé n’apparaîtraient pas dans le domaine public.

“Nous avons reçu l’ordre de garder le silence jusqu’à présent, car cela aurait pu affecter l’affaire. Cela n’a tout simplement pas semblé bien, tout cela.”

Blain a déclaré: “La décision de se retirer a finalement été assez facile, compte tenu du processus que nous avons traversé. Mais cela me fait un peu mal, car je connais mon rôle là-dedans et ce que j’étais au club à l’époque.

Gale a annoncé l’année dernière qu’il n’était pas disposé à s’engager dans le processus, qu’il a décrit comme “entaché”.

La BCE a publié vendredi une déclaration qui disait : “Les individus ont le droit de choisir de ne pas participer aux audiences s’ils le souhaitent, mais les affaires seront toujours entendues en leur absence et nous sommes convaincus que la procédure disciplinaire dans cette affaire a été à la fois rigoureuse et juste.

Rafiq a précédemment indiqué qu’il pourrait reconsidérer sa propre participation au processus s’il n’y avait pas d’élément public





“L’enquête et le processus disciplinaire de la BCE ont été supervisés par un comité indépendant et un spécialiste à la tête du King’s Counsel (KC).

“Comme pour toute affaire devant la Commission de discipline de cricket, les accusés ont droit à une audience équitable par un panel indépendant et expérimenté du CDC où ils peuvent appeler des témoins, et ils peuvent également contester les preuves à l’appui de l’accusation, notamment par le contre-interrogatoire de témoins de la BCE. Il appartient entièrement aux défendeurs de décider s’ils choisissent de ne pas profiter de cette possibilité.

“A la fin de l’audience, il appartient au panel indépendant du CDC, et non à la BCE, de déterminer la culpabilité ou autre et toute sanction.”

Rafiq a déclaré que les retraits de Hoggard, Bresnan et Blain étaient “regrettables”.

Il a déclaré: “Au cours des deux dernières années, j’ai été justifié à maintes reprises.

“Cela a inclus une enquête judiciaire qui a confirmé que j’étais victime de harcèlement racial et d’intimidation ; un panel commissionné par le Yorkshire qui a conclu que j’avais subi une discrimination ; de nombreuses excuses, publiques et privées, de la part de personnes qui ont été témoins ou impliquées dans ce comportement ; et d’autres se sont manifestés pour confirmer la culture dans le jeu au sens large.”

“Il est regrettable que ces accusés ne soient pas disposés à se rendre à une audience publique et à faire face à ce qui s’est passé.”

Rafiq a déclaré à un comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport que la seule chose à changer au cours des 13 mois depuis qu’il a donné pour la première fois des preuves déchirantes du racisme auquel il était confronté au cricket, c’est qu’il a été chassé du pays.



L’audience était initialement prévue pour novembre de l’année dernière, mais a été repoussée en raison d’un différend sur la question de savoir si elle devait se tenir en public, ce qui, selon Rafiq, était important pour “la transparence et la clôture”.

L’ancien capitaine anglais Vaughan a écrit dans le Le télégraphe du jour il est heureux de présenter sa défense en public mais certains de ceux qui ont été appelés à comparaître ont soulevé des objections et les procédures ont été gelées pendant que leurs appels sont examinés.

Rafiq a précédemment indiqué qu’il pourrait reconsidérer sa propre participation au processus s’il n’y avait pas d’élément public.

L’ancien président du Yorkshire, Roger Hutton, a également clairement indiqué qu’il ne participerait en aucun cas en raison d’un manque de confiance dans la procédure.

Le témoignage explosif de Rafiq a secoué le sport en novembre 2021 lorsqu’il a fait une apparition émouvante devant le comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport.

Lors de la dernière comparution de Rafiq devant la commission, en décembre de l’année dernière, il a déclaré qu’il n’avait reçu aucun soutien de la BCE depuis sa première déposition et qu’il avait été contraint de quitter le Royaume-Uni en raison des abus dont il avait été victime.