Matthew Gray Gubler retrouve CBS pour un nouveau pilote

Si quelqu’un devait être considéré comme un descendant du défunt, grand et apparemment très sexy Albert Einstein et Matthew Gray Gubler étaient le choix parfait. Non seulement il a joué un génie tout aussi énigmatique pendant 15 saisons dans Esprits criminelsmais il est aussi un peu comme ça dans la vraie vie. Plus tôt cette année, Gubler s’est arrêté Le Club AV pour discuter de son livre illustré Le petit enfant à la grande main verteau cours duquel il a ironisé en disant que « tous les grands manifestes [contain]… un chien weiner confus et un ver qui prend un bain de soleil » et que William Shakespeare a écrit Bunniculeune série pour enfants sur un vampire lapin. Cette série pourrait être son opus magnum.

Selon Date limitele pilote, qui ramène Gubler sur CBS pour la première fois depuis Esprits criminelss’appelle actuellement Einstein. Il est issu de la même équipe créative que Moine; Andy Breckman est crédité en tant que créateur et producteur exécutif, tandis que Randy Zisk sera réalisateur et producteur exécutif. Le commerce décrit la nouvelle procédure, adaptée d’une série allemande du même nom, comme un « drame aux nuances comiques ».

Un synopsis de l’émission se lit comme suit : « Brillant mais sans direction, l’arrière-petit-fils d’Albert Einstein (Gubler) passe ses journées en tant que professeur confortablement titulaire jusqu’à ce que ses pitreries de mauvais garçon lui causent des ennuis avec la justice et qu’il soit mis au service d’un local. Le détective de police résout ses affaires les plus déroutantes.

Gubler n’est pas apparu sur le petit écran depuis plusieurs années. Il n’a pas participé en 2022 Esprits criminels spin off, Esprits criminels : évolutionmais il a eu une poignée de rôles depuis qu’il a quitté la série, y compris un rôle récurrent dans la série Hulu. Visage de poupéequi s’est terminé en 2022. Bien qu’il soit principalement connu comme acteur de télévision, Gubler a en réalité beaucoup plus de crédits au cinéma. Ces dernières années, il est apparu dans des films comme Fins, débuts, Fille de chevalet Roi Chevalieravant de prendre une brève pause pendant laquelle il écrit son livre.