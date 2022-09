Matthew Ebden devient le joueur le plus cher lors de la vente aux enchères de la saison 4 de la Premier League de tennis

Les huit franchises ont fait de leur mieux, rassemblant des équipes solides et compétitives, remplies de talents passionnants du monde entier, avant la quatrième édition de la Tennis Premier League (TPL) lors de la vente aux enchères de joueurs qui s’est tenue à Mumbai.

Matthew Ebden, qui est le champion du double masculin de Wimbledon en 2022, a été acheté en tant que joueur de renom pour la saison quatre de la Tennis Premier League et a été le pick-up le plus cher de la vente aux enchères. Malgré la concurrence acharnée d’autres franchises pour la signature de l’Australien vainqueur du Grand Chelem, il a été récupéré par la Brigade de Delhi Binny pour 8,45 lakh ₹ en raison de l’intelligence de leur mentor Aditya Khanna. En plus de Matt Ebden, la brigade de Delhi Binny a récupéré Sowjanya Bavisetti, une joueuse de tennis indienne qui a remporté 2 médailles d’or et 1 médaille d’argent dans des épreuves par équipe et individuelles, aux 13e Jeux d’Asie du Sud pour le prix de ₹ 3,50 lakh. Ils ont également ajouté l’ancien n ° 1 de l’Inde chez les juniors, Siddanth Banthia à leur liste pour le prix de 1,50 lakh ₹.

Les champions en titre Finecab Hyderabad Strikers ont récupéré Conny Perrin de Suisse qui a remporté 13 titres en simple et 23 titres en double sur le circuit féminin ITF pour le prix de ₹ 4,10 lakh. Ils n’ont pas tardé à s’emparer de Sriram Balaji, qui a remporté 50 titres en double sur le circuit ITF Pro, pour un prix de 6,05 lakh ₹. Le dernier joueur que les Finecab Hyderabad Strikers ont ramassé à la vente aux enchères était Niki Poonacha, qui est 2 fois champion national de tennis et a été ramassé pour 2,60 lakh ₹.

Leander Paes, copropriétaire de Mumbai Leon Army, a été décisif lors de la vente aux enchères car ils ont rapidement récupéré les joueurs qu’ils ciblaient avant la vente aux enchères. L’ armée de Mumbai Leon a signé Ramkumar Ramanathan , qui est actuellement n ° 1 indien en simple masculin et n ° 2 en double masculin pour le prix de 6,70 lakh ₹ . L’armée Leon de Mumbai de Leander Paes a ajouté à son contingent indien en recrutant Jeevan Nedunchezhiyan, qui a remporté le double masculin à l’Aircel Chennai Open en 2017 pour 2,60 lakh ₹. Leur liste était complète après la signature de la gagnante de 12 titres ITF féminins en carrière, Valeriya Strakhova d’Ukraine pour le prix de ₹ 4,45 lakh.

L’icône du tennis indien a parlé de l’impact de la Tennis Premier League après la vente aux enchères en disant: “Je suis ravi des équipes que chaque équipe a réunies pour la quatrième saison de la Tennis Premier League, toutes les équipes ont l’air fortes et sont empilées avec talents d’élite. Je suis sûr que ce sera la saison TPL la plus exaltante à ce jour, ce qui témoigne des efforts inlassables de Kunal et Mrunal qui ont veillé à ce que la ligue continue de croître à chaque édition. La Tennis Premier League a déjà permis de dénicher des joyaux du tennis indien. Je sens que cette fois-ci, les joueuses féminines vont faire la différence pour leurs équipes.

Leander a signé en disant: «Je suis sûr que le stade va être plein à craquer lors du premier match de la quatrième saison de la Tennis Premier League. Je souhaite bonne chance à toutes les franchises avant la nouvelle saison.

Les étalons de Chennai, copropriété d’Aditi Rao Hydari, ont inscrit deux stars internationales à la vente aux enchères. Illya Marchenko, la star ukrainienne du tennis qui a eu un classement unique en carrière de n ° 49 mondial, a été achetée pour 4,55 lakh ₹ par les étalons de Chennai. La tenue de Chennai a également fait de la star du tennis russe Anastasia Gasanova la joueuse la plus chère de la vente aux enchères, car elle a été achetée par Stallions pour 6,90 lakh ₹. La Russe qui a remporté 6 titres en simple et 3 titres en double sur le circuit féminin ITF ajoutera beaucoup de qualité aux étalons de Chennai. Ils ont signé Anirudh Chandrasekar, qui devient rapidement l’une des étoiles montantes du tennis indien en remportant son premier titre à l’ITF 25 000 $ plus tôt cette année pour une bonne affaire à 2,10 lakh ₹.

Les Bengaluru Spartans n’ont inscrit que des joueurs indiens aux enchères pour la quatrième édition de la Tennis Premier League. Ils ont obtenu la prodigieuse joueuse de tennis indienne Karman Kaur Thandi pour 6,55 lakh ₹. Karman, qui a été prolifique lors de la troisième saison de la Tennis Premier League, a même représenté l’Inde à la Fed Cup. Vishnu Vardhan , qui a remporté la médaille d’argent et de bronze aux Jeux asiatiques de 2010, a également été engagé par les Spartans de Bengaluru pour 4,55 lakh ₹ . Leur liste a été complétée par la signature de Sidharth Rawat, qui a remporté les championnats universitaires All-India en 2019, pour le prix de 1,55 lakh ₹.

Sania Mirza, qui est l’ambassadrice de la marque des Spartans de Bengaluru, a également exprimé ses réflexions sur la quatrième saison de la Tennis Premier League alors que l’idole féminine de tennis indienne a déclaré : « C’est très agréable de voir la Tennis Premier League se développer au fil des ans. Le talent qui participera à la Tennis Premier League lors de la quatrième saison fera de cette édition la plus compétitive à ce jour. Le format innovant de la Tennis Premier League offre aux joueurs l’occasion idéale de se tester dans des situations de haute pression et les aide à leur tour à améliorer leur jeu. Cela a vraiment ouvert la voie aux enfants qui commencent le tennis dans le pays en ce moment, ils ont maintenant quelque chose comme le TPL dans lequel ils peuvent viser à jouer. Je suis sûr que la quatrième saison sera encore plus exaltante que les années précédentes. Les équipes sont toutes très compétitives. Que la meilleure équipe remporte le trophée tant convoité.

Les Jaguars de Pune, copropriété de Sonali Bendre Behl, seront l’équipe locale lors du coup d’envoi de la quatrième saison au stade Balewadi de Pune. Les Jaguars de Pune ont acheté Arjun Kadhe dès la sortie des blocs et étaient déterminés à obtenir sa signature. Le natif de Pune, âgé de 28 ans, a été inscrit pour 6,7 lakh ₹, Arjun, qui a remporté 3 titres ATP Challenger Doubles, donnera tout pour son équipe locale. Vijay Sundar Prashanth était le deuxième joueur masculin qu’ils ont acheté aux enchères pour ₹ 2,55 lakh. Vijay, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux d’Asie du Sud de 2016, complétera l’ensemble des compétences d’Arjun pour équilibrer l’équipe. Rutuja Bhosale a été achetée par les Jaguars de Pune pour 3,65 lakh ₹, Bhosale qui a atteint le plus haut classement junior du n ° 1 mondial. 55 ont également joué pour les Jaguars de Pune la saison précédente.

Sonali Bendre Behl a exprimé sa jubilation à propos de la vente aux enchères et de la quatrième saison de la Tennis Premier League en déclarant : « Je suis très enthousiaste à propos de la ligue alors que la saison 4 est sur le point de démarrer. Et je pense que nous avons grandi chaque saison à partir de là où nous avons commencé et où nous allons cette année. Les Jaguars de Pune seront l’équipe locale et ce sera au stade Balewadi. Donc, j’ai vraiment hâte que le stade soit plein et nous avons une équipe très Puneri, je dirais, parce que nous avons des natifs de Pune dans notre équipe.

“Donc, j’ai hâte que tous les supporters remplissent vraiment le stade et nous soutiennent et soutiennent l’équipe.” conclut Sonali.

Les Panthers du Gujarat n’ont pas tardé à compléter leur alignement pour la quatrième saison de la Tennis Premier League. Ils ont acheté Ankita Raina pour ₹ 5,50 lakh, qui est l’actuelle n ° 1 indienne en simple féminin. Les Panthers du Gujarat ont également acheté Divij Sharan pour 4,55 lakh ₹ et ont remporté 5 titres du circuit mondial ATP en double masculin et Manish Sureshkumar a été acheté pour 2,60 lakh ₹. Il a remporté la médaille d’or aux Jeux de la jeunesse Khelo India 2019.

La dernière équipe à participer à la Tennis Premier League, les Punjab Tigers, a laissé une impression sur les autres équipes avec leur entreprise avisée aux enchères. L’équipe en copropriété de Taapsee Pannu a acheté l’Ouzbek Denis Istomin, qui a remporté 2 titres en simple sur le circuit ATP et une médaille d’or aux Jeux asiatiques pour le prix de 4,55 lakh ₹ et a également ajouté Malek Jaziri, qui a eu un rang élevé en carrière de World No. 42 et a représenté la Tunisie aux Jeux olympiques a été signé par les Tigres du Pendjab pour ₹ 4 lakh. La signature de Diana Marcinkevica a complété la liste des Punjab Tigers pour la quatrième saison de la Tennis Premier League alors que le Letton a été récupéré pour 3,60 lakh ₹.

Le TPL joue au magnifique stade Balewadi à Pune en association avec la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) et la All-India Tennis Association (AITA). La ligue de tennis innovante se déroulera du 7 décembre 2022 au 11 décembre 2022 et l’action sera diffusée en direct sur les chaînes SONY TEN 2 et la plateforme Sony LIV OTT.

