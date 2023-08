Matthew Broderick «accepte» l’héritage en tant que «Ferris Bueller», révèle les luttes de carrière passées

Matthew Broderick est acteur depuis le début de son adolescence, mais c’est son rôle dans le classique de John Hughes de 1986 « Ferris Bueller’s Day Off » qui a fait de lui une star.

Dans une nouvelle interview avec The Guardian, Broderick s’est ouvert sur l’impact que cela a eu sur sa carrière.

« Je veux dire, oui, j’ai eu un bon succès au début. Mais ce n’est pas facile de maintenir ce premier flush », a déclaré Broderick. « C’est toujours un ajustement difficile pour les enfants acteurs, les jeunes acteurs. Les gens voient grandir l’enfant de ‘Leave It to Beaver’ et ils ne l’achètent pas – ils veulent voir le petit Beaver. »

Bien que le film ait fait de lui une star à 24 ans, Broderick a admis que ce n’était pas toujours une garantie facile de succès continu.

« Les gens m’associaient à des rôles plus jeunes, mais je voulais qu’ils viennent avec moi et s’habituent au fait que je sois ridé. Et c’était difficile », a-t-il déclaré. « Les années 90 ont été difficiles. Beaucoup de hauts et de bas. Mais j’ai toujours essayé de continuer, de garder mon cœur. J’espère que cela vous gardera dans le match. »

L’acteur maintenant âgé de 61 ans a ensuite joué dans des films comme « Godzilla », « The Cable Guy » et « Election », ainsi que la voix de Simba adulte dans « The Lion King » en 1994.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il considérait comme son héritage après des décennies dans l’industrie, Broderick avait une réponse simple.

« Quel est mon héritage ? Eh bien, je suis Ferris Bueller, je suppose. Je dois l’accepter. Et j’aime ça. J’ai fait la paix avec ça », a-t-il déclaré au point de vente.

Mais il a ajouté qu’il n’était « pas prêt à ce que les gens commencent à discuter de mon héritage ».

« … J’ai cette séquence de Pollyanna qui me permet de continuer. J’aime toujours penser qu’il y a quelque chose de mieux à venir », a déclaré Broderick.

Broderick est à l’affiche de la prochaine série Netflix sur la famille Sackler et la crise des opioïdes, « Painkiller », dont la première aura lieu le 10 août.

Il a également l’intention d’apparaître dans une production du West End de la pièce « Plaza Suite » de Neil Simon, avec sa femme Sarah Jessica Parker, dans laquelle ils sont également apparus à Broadway l’année dernière.

Le couple est marié depuis 26 ans et partage trois enfants, James Wilkie, 20 ans, et les jumelles Tabitha et Marion, 13 ans.

Broderick et Parker restent tous deux relativement privés de leur vie de famille, ce que l’acteur apprécie.

« Eh bien, nous ne nous sommes jamais assis et avons discuté de rien. Mais je pense que cela a évolué et je pense que c’est important », a déclaré Broderick. « Une fois que vous commencez à parler de votre relation et de vos sentiments en public, vous avez des problèmes. »

« De plus, nous avons des enfants. Je ne veux pas que mes enfants lisent sur notre relation. Nous essayons de garder une certaine intimité, un cercle autour de la famille, afin que nous puissions tous avoir une vie aussi normale que possible. »