Matter facilitera la construction d’une maison intelligente Google, Amazon ou Apple

Bientôt, il sera plus facile d’acheter des gadgets qui fonctionnent avec votre maison intelligente. Hispanoliste | E+ | Getty Images

Imaginez que vous demandiez à Siri d’Apple d’éteindre votre Amazon Fire TV. Grâce à une nouvelle norme appelée Matter, la plupart des appareils domestiques intelligents de différentes marques fonctionneront bientôt ensemble. Matter, soutenu par les plus grands noms de la tech dont Amazone , Pomme , Google et Samsung, vise à résoudre un problème clé. À l’heure actuelle, si vous souhaitez contrôler vos lumières ou votre thermostat ou une prise intelligente, vous devez vous assurer qu’il prend en charge Apple HomeKit ou votre Amazon Echo ou Google Home Hub. Mais, avec Matter, vous pourrez acheter des ampoules, des capteurs de lumière, des ampoules colorées, des systèmes CVC, des thermostats et plus encore sans vous soucier s’ils fonctionneront avec le système que vous avez à la maison.

Accessoires pour la maison intelligente avec connectivité Matter. Alliance des normes de connectivité

Les premiers appareils Matter commencent à arriver sur le marché, bien que la plupart des nouveaux appareils qui le prennent en charge ne seront pas disponibles avant l’année prochaine. “Avant Matter, le produit de maison intelligente que vous avez acheté ne fonctionnait qu’avec votre appareil domestique spécifique, comme votre Apple HomeKit, votre haut-parleur intelligent Amazon ou votre hub Samsung Smart Things”, explique Michelle Mindala-Freeman, responsable du marketing et des services aux membres au Connectivity Standards Alliance, qui est le consortium derrière Matter. “Maintenant, vous pouvez dire : “J’aime vraiment cette lumière colorée Nanoleaf”, et vous n’avez plus à vous soucier de l’appareil domestique intelligent avec lequel elle est compatible, car elle est prise en charge par Matter”, dit-elle. Environ 280 autres entreprises travaillent pour soutenir Matter. Outre ceux déjà mentionnés, certains des plus grands noms incluent ADT, Assa Abloy (qui fabrique les serrures intelligentes August Home et Yale), Ecobee, Facebook, Haier (parent de GE Appliances), Hisense, Ikea, iRobot, Kwikset, LG, Panasonic, Roku, Schlage, SimpliSafe, Sonos, Spotify, Tesla et Whirlpool. Recherchez un logo indiquant la compatibilité Matter. “Avec le temps, nous pensons que le logo de Matter deviendra aussi omniprésent que le symbole de Bluetooth ou le symbole de Wi-Fi”, déclare Mindala-Freeman.

Logo matière. Alliance des normes de connectivité

Le processus de certification est toujours en cours. “Depuis que nous avons publié la spécification en octobre, nous avons certifié plus de 200 produits, à la fois matériels et logiciels, et nous en avons beaucoup d’autres en file d’attente”, déclare Mindala-Freeman. Quelques marques déploieront des mises à jour du firmware de leurs produits qui sont déjà sur le marché cette année. Il s’agit notamment d’Eve, qui fabrique des prises et des capteurs intelligents, ainsi que de Wix, qui fabrique des ampoules intelligentes.

Votre appareil domestique intelligent actuel fonctionnera-t-il avec Matter ?