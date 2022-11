Matter est lancé – mais qu’est-ce que cela signifie pour votre maison intelligente ?

Matter a été officiellement lancé, les marques de maisons intelligentes annonçant leurs premiers appareils certifiés Matter lors d’un événement de lancement à Amsterdam. Le nouveau protocole IoT (Internet des objets) est l’aboutissement d’années de travail collaboratif pour permettre aux développeurs du monde entier de créer des appareils domestiques intelligents qui fonctionneront ensemble de manière transparente.

Parmi les premiers appareils certifiés figurent des produits de Nanoleaf, Eve et Schneider Electric.

Le protocole a été développé par une coalition de 300 entreprises sous l’égide de la Connectivity Standards Alliance (CSA), dont les quatre grandes marques technologiques : Apple, Amazon, Samsung et Google.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie pour vous ?

Il y a eu beaucoup de battage médiatique à propos de Matter, mais très peu de détails sur la manière exacte dont cela changera la maison intelligente.

À moyen terme, la vision du CSA est de simplifier et de rationaliser le processus d’achat d’appareils intelligents pour la maison. Vous pourrez choisir le produit intelligent que vous voulez, quelle que soit la marque, l’acheter, l’apporter à la maison et scanner le code QR. Il sautera sur votre système et commencera à fonctionner avec vos appareils existants.

Finalement, le processus de configuration pour tous les appareils Matter sera le même, donc une fois que vous aurez ramené un produit à la maison, vous saurez exactement quoi faire pour le suivant.

Sitao Ma, vice-président des systèmes connectés et CTO Home & Distribution de Schneider, compare cela à la configuration d’écouteurs ou de haut-parleurs sans fil via Bluetooth. « Les gens apprennent à le connaître. Peu importe où vous achetez un produit, le processus est similaire.

Mais tout cela ne se fera pas tout de suite.

La norme s’est ouverte à la certification début octobre et depuis lors, 190 appareils ont été certifiés ou sont en file d’attente. C’est un bon début, mais si l’on considère le nombre de produits pour la maison intelligente disponibles dans le monde, c’est une goutte d’eau dans l’océan – ou dans la baignoire, du moins. Mais maintenant qu’il s’agit d’une norme appropriée, l’utilisation de Matter augmente. Au cours du mois dernier, 20 nouvelles entreprises ont rejoint l’ASC et 2 500 téléchargements de son kit de développement logiciel ont été effectués.

Alors, avez-vous besoin de commencer à penser à remplacer vos appareils domestiques intelligents ?

La réponse courte est non. L’intention du CSA n’est pas que vous jetiez vos gadgets intelligents existants, surtout s’ils fonctionnent bien pour vous. Le lancement de Matter est une étape importante pour la maison intelligente, mais ce n’est pas la ligne d’arrivée.

En fait, en tant que première étape de la production d’appareils, les marques trouvent des moyens de combler le fossé entre les produits existants basés sur Zigbee (tels que les lampes Philips Hue) et les nouveaux produits compatibles Matter.

Philips a déjà annoncé qu’il déploierait une mise à jour de son pont Hue avec prise en charge de Matter d’ici la fin mars 2023.

Les nouveaux appareils compatibles Matter de Wiser, illustrés en train de fonctionner avec divers assistants intelligents Emma Rowley / Fonderie

Schneider Electric est une autre entreprise qui a rapidement fait certifier ses produits Matter, dont Wiser Gateway. Cela permettra aux produits de chauffage intelligent Wiser existants d’être intégrés dans un écosystème Matter. Schneider tient à soutenir une évolution plus lente et durable vers le développement de la maison intelligente, avec une prise en charge continue des appareils Zigbee. Sa vision ultime est celle d’un système d’appareils domestiques intelligents qui créeront et maintiendront une maison moins énergivore.

Mais nous ne pouvons pas être durables si nous jetons nos appareils existants dans une décharge.

Vous constaterez peut-être également que vous avez déjà des appareils compatibles Matter dans votre maison – ou que vous en aurez bientôt. Cette année, Amazon a annoncé qu’il mettrait à jour 17 de ses appareils Echo avec une mise à niveau logicielle qui leur permettra d’agir en tant que routeurs frontaliers. Cela signifie qu’ils pourront contrôler les appareils Matter. Google fait de même avec bon nombre de ses assistants domestiques, et certains modèles de réfrigérateurs intelligents et de téléviseurs intelligents Family Hub de Samsung recevront une mise à jour similaire.

Il convient également de garder à l’esprit qu’il s’agit de la première version de la norme. Matter 1.0 ne certifie que certaines classes d’appareils intelligents : éclairages et interrupteurs d’éclairage, commandes CVC (chauffage et refroidissement), contrôleurs et ponts, téléviseurs et appareils multimédias, stores et stores, capteurs de sécurité et serrures de porte.

Si vous devez remplacer l’un de ces appareils ou en acheter des supplémentaires, vous voudrez peut-être choisir des produits certifiés Matter lorsque vous le ferez.

La certification des produits aura lieu sur une base semestrielle, et les produits de la prochaine vague comprendront des caméras, des robots aspirateurs, des appareils électroménagers, des points d’accès (routeurs), des dispositifs de gestion de l’énergie, des capteurs de mouvement et de présence ambiants, des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, contrôles environnementaux et capteurs de fermeture, par exemple, pour les portes de garage.

Et où ira Matter dans le futur ?

Steve Hanna, membre de la CSA et ingénieur émérite chez Infinion Technologies, a déclaré : « Je considère que cela est aussi important que le protocole Internet. Lorsque le protocole Internet a commencé en 1982 et que la première version est sortie, il n’y avait que trois choses que vous pouviez faire avec : e-mail, transfert de fichiers et Telnet – ce qui revenait à se connecter à une ligne de commande ailleurs.

« Et il a fallu dix ans pour que le World Wide Web se développe. C’est à ce moment-là que Microsoft a déclaré : “Nous devons inclure cela dans Windows 95”. Au cours des 30 années qui ont suivi, elle a transformé le monde grâce à l’innovation qu’elle a permise. Des choses que nous n’avions jamais prévues sont devenues possibles. Des choses comme le streaming vidéo et le streaming audio – et Uber. Personne ne les envisageait.

« Nous savons ce qui s’en vient dans les prochaines années avec Matter. Cela va rendre nos maisons intelligentes plus interopérables et plus sûres. Que va-t-il arriver dans cinq ou dix ans ? Je ne peux pas imaginer. Quelque chose de génial, j’en suis sûr.

L’essentiel, alors, est que Matter ne changera rien dans votre maison intelligente immédiatement, même si vous avez des appareils qui reçoivent des mises à jour logicielles pour les rendre compatibles.

C’est lorsque vous achèterez de nouveaux appareils à l’avenir que vous commencerez à voir des avantages et, espérons-le, à plus long terme, que vous pourrez contrôler tous vos appareils à partir de l’application que vous préférez, plutôt que d’avoir à basculer entre les applications comme nous faisons aujourd’hui.