MATTER Career Readiness Institute / Joel Daniel Pringle Architectural & Planning Studio

© Joel Daniel Pringle et Michael Stoebner

Description textuelle fournie par les architectes. Le MATTER Career Readiness Institute (MCRI) est le bâtiment principal dédié à un programme de formation qui est le résultat d’un partenariat de collaboration entre Jamf – une entreprise technologique leader et MATTER – une ONG dédiée. Le programme de base franchit la prochaine étape importante pour les étudiants sortant des classes Innovation Hub précédemment créées : la création d’emplois. Cette formation de développement professionnel d’un an permettra aux étudiants d’effectuer des stages chez Jamf et d’autres sociétés informatiques américaines, avec le potentiel et l’objectif d’être embauchés en tant qu’employés à distance.

Plan – Rez-de-chaussée

La conception du bâtiment devait inspirer l’excellence dans la communauté en tant qu’espace dédié aux étudiants, faisant preuve de soin et de qualité – au-delà d’une enveloppe fonctionnelle sans caractère. La communauté avait besoin de croire que le partenariat se souciait vraiment de ce projet, surtout lorsqu’il essayait de s’engager dans un domaine d’expertise assez inconnu dans la région. La clé du succès serait la prise en compte des espaces sociaux, de la connectivité et de la réponse au climat local, ainsi que la création d’un sentiment d’identité et d’appartenance. Orientation conception – S’inspirant d’un bosquet d’arbres sous lequel une communauté peut se rassembler, l’agencement et la structure des bâtiments forment une série connectée d’espaces généreux, organiques et abrités. L’intention de conception était d’adopter un certain sentiment d’informalité et d’individualité tout en s’adaptant à la rigidité de la fonction. La nature variée de l’abri en termes d’échelle, de hauteur et de forme permet de nombreux types d’interactions sociales formelles et informelles et d’interprétation individuelle au-delà de la fonction de base des pièces.

Section

L’ensemble du centre a été conçu pour fonctionner hors réseau grâce à des panneaux solaires dans une zone où l’approvisionnement en électricité peut être rare et où la chaleur et l’humidité sont insupportables. Pour cette raison, la ventilation naturelle était la clé de la conception, ainsi que la lumière naturelle, afin de réduire les charges électriques. La ventilation naturelle a été réalisée grâce à la cour et à la circulation en plein air et aux grands avant-toits. Ces grands auvents en surplomb accueillent alors des espaces sociaux informels ainsi que la circulation tout en permettant une quantité généreuse de verre protégé de la lumière directe du soleil afin que les pièces soient bien éclairées par la lumière naturelle du jour. Chaque pièce dispose également de fenêtres ouvrantes sur les murs opposés, permettant une ventilation transversale directe lorsqu’elles sont ouvertes.

Détail du mur de briques

Orientation matérielle – La conception vise à mettre en valeur le matériau local et traditionnel des briques de parement Hwange en le poussant à son plein potentiel. L’inspiration s’inspire de la beauté sauvage et naturelle du parc national environnant du Zambèze pour utiliser une texture organique paramétrique de briques tournées sur les façades, rappelant également une matrice de pixels – un lien subtil entre la nature et la technologie. Un éclairage naturel supplémentaire a été obtenu grâce à l’utilisation de rangées de briques de verre de haut niveau, qui ont également contribué à contraster la structure porteuse en acier avec l’enveloppe en brique. Étant un matériau peu coûteux, local et à forte intensité de main-d’œuvre, la construction en brique garantissait qu’un pourcentage plus élevé des coûts de construction allait aux ouvriers du bâtiment locaux de la communauté plutôt qu’aux produits et matériaux importés. La brique de parement brute, de par sa nature, nécessite peu d’entretien à long terme – un avantage économique pour la communauté à long terme, tout en incarnant la durabilité inhérente.