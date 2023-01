Matteo Messina Denaro: Un homme dont l’identité a été utilisée par un patron prolifique de la mafia arrêté en Sicile | Nouvelles du monde

Un homme dont l’identité a été utilisée par le chef de la mafia italienne le plus recherché – Matteo Messina Denaro – a été arrêté en Sicile.

Andrea Bonafede a été arrêté par la police des carabiniers sur mandat délivré par les autorités judiciaires de Palerme, la capitale de la Sicile.

Lorsque Messina Denaro a été capturé la semaine dernière dans une clinique de Palerme où il recevait une chimiothérapie, il utilisait une carte d’identité officielle avec le nom de Bonafede mais avec sa propre photo.

Bonafede est soupçonné d’être membre de Cosa Nostra, comme on appelle la mafia sicilienne, et d’avoir aidé Messina Denaro à jouer son rôle de chef de la mafia.

Les accusations dans le mandat indiquaient qu’avec l’identité de Bonafede, le fugitif de 60 ans était « en mesure de se déplacer sur le territoire [of Italy]échappant aux forces de l’ordre, ainsi qu’à accéder aux soins de santé nationaux sans révéler sa véritable identité ».

Les enquêteurs soupçonnaient que Bonafede avait également reçu 20 000 € (17 500 £) du patron de la mafia afin d’acheter une maison dans l’ouest de la Sicile qui servait de cachette à Messine Denaro.

La police a perquisitionné au moins trois maisons dans la ville de Campobello di Mazara, dans l’ouest de la Sicile, près de Trapani, qui, selon elle, ont été utilisées au cours des derniers mois.

Image:

Le commandant de la police des carabiniers s’exprime après l’arrestation de Matteo Messina Denaro. Photo : Alberto Lo Bianco/LaPresse/AP



Au cours des perquisitions, les autorités ont trouvé des reçus de billets d’avion, des reçus de restaurants coûteux, des bijoux et des affiches de films tels que Le Parrain et Joker.

Une voiture Alfa Romeo Giulietta noire, que Messina Denaro utilisait pour se déplacer, a également été retrouvée avec les documents d’identification de Bonafede, selon le mandat d’arrêt.

Messina Denaro était en fuite depuis 1993 et a été condamné par contumace à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres qu’il a commis au début des années 1990.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Il a été reconnu coupable comme l’un des cerveaux derrière les attentats à la bombe de 1992 – dont l’un a tué le plus haut magistrat anti-mafia italien, Giovanni Falcone, et l’autre a tué un collègue magistrat, Paolo Borsellino, deux mois plus tard.

Il a été présenté comme le “dernier parrain” et était le dernier membre fugitif d’une génération de gangsters qui ont terrorisé l’Italie.