Matteo Messina Denaro, italien, patron de la mafia, est arrêté

M. Messina Denaro était considéré comme l’héritier de Salvatore Riina, le “patron des patrons” responsable d’une série de meurtres brutaux de procureurs et de policiers italiens dans les années 1990. M. Riina a été capturé en 1993, également à Palerme, et a passé le reste de sa vie en prison. Il est décédé en 2017.

On pense que M. Messina Denaro a maintenu le pouvoir même en se cachant. Il a été condamné à perpétuité par contumace pour son rôle dans les meurtres en 1992 de deux procureurs anti-mafia, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, et les attentats à la bombe en 1993 à Florence, Milan et Rome qui ont fait 10 morts.

Les procureurs affirment qu’il a également été impliqué dans l’enlèvement en 1993 d’un garçon de 12 ans, Giuseppe Di Matteo, pour faire pression sur son père afin qu’il cesse de révéler des secrets mafieux aux autorités. Les restes du garçon ont ensuite été retrouvés dissous dans de l’acide.

On pense que M. Messina Denaro a été impliqué dans des dizaines de meurtres dans les années 1990, y compris l’étranglement d’une femme enceinte dont le partenaire était considéré comme une menace pour son clan et avait été tué quelques jours plus tôt.

La police avait tenté à plusieurs reprises d’appréhender M. Messina Denaro après son entrée dans la clandestinité en juin 1993, mais un réseau de collaborateurs en Sicile, notamment dans la région occidentale de Trapani, l’a aidé à échapper à son arrestation.