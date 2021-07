Matteo Berrettini rejoint l’exode de tennis des Jeux olympiques de Tokyo avec une blessure

L’Italien Matteo Berrettini, finaliste de Wimbledon, s’est retiré des Jeux olympiques de Tokyo en raison d’une blessure à la cuisse, a déclaré dimanche le joueur de 25 ans. Le numéro huit mondial s’est fait bander la cuisse gauche lors de sa défaite contre le Serbe Novak Djokovic, le mieux classé, lors de la finale du Grand Chelem sur gazon plus tôt ce mois-ci. « Je suis extrêmement déçu d’annoncer mon retrait des Jeux Olympiques de Tokyo », a déclaré le joueur de 25 ans sur Instagram. en compétition pendant quelques semaines. »

Le Comité national olympique italien a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de trouver un joueur de remplacement pour Berrettini, la date limite fixée par la Fédération internationale de tennis pour nommer de nouveaux athlètes étant passée vendredi.

« Représenter l’Italie est le plus grand honneur pour moi, donc c’est dévastateur de manquer les Jeux olympiques », a ajouté Berrettini.

L’événement de tennis aux Jeux olympiques de Tokyo a été touché par une série de retraits de grande envergure ces derniers jours.

Certains des plus grands noms du sport, dont Roger Federer, Rafa Nadal, Serena Williams, Stan Wawrinka et Simona Halep ont déjà annoncé leur décision de sauter les Jeux, qui a été retardée d’un an en raison de la pandémie de COVID-19.

