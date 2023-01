Matteo Berrettini donne l’avantage à l’Italie face à la Pologne ; Jessica Pegula donne l’avantage aux États-Unis sur la Grande-Bretagne

L’Italien Matteo Berrettini a devancé l’Italie lors de la finale de la United Cup City à Brisbane en remportant un match passionnant en trois sets contre le Polonais Hubert Hurkacz à Brisbane mercredi.

Berrettini a montré qu’il serait un véritable concurrent pour l’Open d’Australie avec sa victoire 6-4, 3-6, 6-3 sur l’imposant numéro 10 mondial.

Plus tôt, Iga Swiatek, la mieux classée, a survécu à Martina Trevisan pour égaliser après que l’étoile montante Lorenzo Musetti a produit une démonstration presque parfaite de service pour mettre l’Italie en tête lors du premier match de la journée.

Magda Linette tentera à nouveau d’égaliser la finale pour la Pologne lorsqu’elle affrontera Lucia Bronzetti dans le deuxième simple féminin avant un double mixte.

Berrettini, qui était autrefois aussi haut que six au monde, a glissé hors du top 10 mais a montré qu’il était sur la bonne voie pour retrouver son meilleur niveau.

“Je suis vraiment content de ma performance – je pense que le niveau était vraiment élevé, c’est un grand joueur”, a déclaré Berrettini. “Nous nous sommes battus dans le passé et je suis sûr que nous allons nous battre à l’avenir. “

Lors du match d’ouverture, Musetti n’a perdu que trois points au service pour battre le Polonais Daniel Michalski 6-1, 6-1 en seulement 57 minutes.

Les vainqueurs des finales municipales de Brisbane, Sydney et Perth accèdent aux demi-finales du tournoi inaugural par équipes mixtes avec le finaliste perdant le plus performant.

Musetti, 20 ans, qui a atteint la 23e place mondiale en 2022, avait beaucoup trop de puissance de feu pour son adversaire, faisant exploser 17 vainqueurs devant Michalski, 260e.

“J’étais tellement concentré aujourd’hui sur le match et le service était vraiment bon”, a-t-il déclaré. “Mais à chaque coup, j’avais une excellente sensation pour le ballon, donc je pense que j’ai joué le meilleur match jusqu’à présent.”

Cependant, la Pologne a riposté lorsque Swiatek a battu Trevisan 6-2, 6-4.

Le triple vainqueur du Grand Chelem a traversé le premier set mais a été contraint de se battre dans le second, remportant finalement la victoire en 1h51.

“C’est devenu serré à la fin et j’ai eu l’impression qu’elle avait aussi ses chances”, a déclaré Swiatek. “Mon objectif est d’être plus constant et de garder le même niveau de tennis jusqu’à la fin.”

À Sydney, la numéro trois mondiale Jessica Pegula a donné l’avantage aux États-Unis 2-1 sur la Grande-Bretagne lorsqu’elle a écrasé Harriet Dart 6-2, 6-0.

Pegula a été impitoyable dans sa démolition en 57 minutes du Dart classé 98e.

“Je pense que j’ai tout fait très bien aujourd’hui – certains jours, vous sortez en tirant et vous vous sentez vraiment bien”, a-t-elle déclaré.

Un Madison Keys tenace a donné aux États-Unis une avance rapide sur la Grande-Bretagne avant que Cameron Norrie ne réplique en remportant un match de haute qualité contre Taylor Fritz.

Keys a perdu le premier set contre Katie Swan avant de récupérer pour remporter un match exténuant 2-6, 6-3, 6-4 en 2h18.

Norrie et Fritz ont joué une rencontre passionnante qui était dans la balance jusqu’à ce que le Britannique brise à 4-4 dans le set final, puis l’a servi pour remporter une victoire 6-4, 5-7, 6-4.

Frances Tiafoe tentera de décrocher l’égalité lorsqu’il affrontera Dan Evans lors du dernier match en simple.

La Croatie a pris le premier point à Perth lorsque Donna Vekic a battu la Grecque Despina Papamichail 6-2, 6-0 avant que Stefanos Tsitsipas n’égalise en battant Borna Coric 6-0, 6-7 (4/7), 7-5.

