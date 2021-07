Matteo Berrettini devient le premier joueur italien à atteindre la finale à Londres

Matteo Berrettini est devenu le premier joueur italien, homme ou femme, à se qualifier pour la finale du simple à Wimbledon vendredi après une victoire dominante de 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 contre le Polonais Hubert Hurkacz, 14e tête de série. Berrettini rencontrera le vainqueur de l’autre demi-finale entre le numéro un mondial et champion en titre Novak Djokovic et le 10e favori Denis Shapovalov du Canada. Berrettini cherche à faire un doublé Wimbledon et Queen’s Club ici à Londres. Hurkacz a quelque peu eu un choc dans un match, où sa plus grande arme, son premier service, a été extrêmement bien neutralisée par Berrettini.

Berrettini était complètement dans sa zone tout au long du match et ce qu’il a fait de mieux, c’est de remettre beaucoup de ballons dans le jeu sur le service de Hurkacz pour mettre le Polonais sous pression. Avec Hurkacz sous pression sur son service, il a commis un certain nombre d’erreurs directes pour donner l’avantage à Berrettini.

Le match a commencé sur une note égale avec les deux joueurs qui ont bien tenu leur service, mais c’est le septième match du premier set qui a conduit au déroulement du drame. Berrettini a obtenu quelques bons points en se bousculant et en remettant les balles en jeu. À 30-30, il a récupéré un autre service de Hurkacz et a forcé le Polonais à commettre une erreur pour obtenir un point de rupture. Une autre erreur de Hurkacz a aidé Berrettini à faire le break.

Berrettini lui-même n’a jamais été vraiment troublé sur son service et il a de nouveau battu Hurkacz pour remporter le premier set.

Le deuxième set a vu Berrettini prendre le contrôle total de la procédure tandis que tout commençait à se dégrader pour Hurkacz. Hurkacz a commencé à faire beaucoup d’erreurs directes, avait l’air pressé et secoué alors que Berrettini commençait à le dominer. Erreur après erreur de Hurkacz a permis à Berrettini de prendre le dessus.

Berrettini a été constant tout au long et ses coups droits étaient absolument brûlants. Hurkacz a commencé à être de plus en plus frustré et a fini par perdre le deuxième set 6-0.

Hurkacz a pris une pause changeante après l’horreur du deuxième set et le troisième set semblait plus compétitif. Berrettini semblait toujours le meilleur joueur et était beaucoup plus en contrôle, mais Hurkacz a pu continuer à se battre et a un peu changé sa tactique.

Réalisant que Berrettini récupérait beaucoup plus de ses services en jeu, il a commencé à chercher beaucoup plus de services et de volées pour gagner des points.

Il s’est frayé un chemin jusqu’au tie-break, où Berrettini a commencé à vaciller. Berrettini a raté quelques tirs réguliers et s’est mis dans une situation précaire. Hurkacz, d’autre part, a joué audacieux et fort au filet pour finalement prendre le set 7-6 (3) et forcer un quatrième set.

Berrettini a battu Hurkacz dans le premier match du quatrième alors que le Polonais tombait à nouveau hors du radar. Berrettini s’est mis en place grâce à son coup droit fiable, mais ce sont quelques erreurs de Hurkacz qui ont donné la pause à l’Italien.

À partir de là, Berrettini a tenu son propre service pour finalement battre Hurkacz et disputer sa première finale du Grand Chelem.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici