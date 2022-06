Matteo Berrettini défend le titre de Queen en battant Filip Krajinovic en deux sets | Actualités Tennis

Matteo Berrettini défend la couronne de la reine en battant Filip Krajinovic en deux sets

Matteo Berrettini a défendu son titre de cinch Championships au Queen’s Club en battant Filip Krajinovic en deux sets.

L’Italien, deuxième à Wimbledon l’an dernier devant Novak Djokovic, a battu un autre Serbe, forfait surprise Krajinovic, 7-5 6-4 pour remporter le titre pour la deuxième année consécutive.

Ce faisant, Berrettini a rejoint quelques noms illustres; John McEnroe, Jimmy Connors, Boris Becker, Ivan Lendl, Lleyton Hewitt, Andy Roddick et Andy Murray, en tant que seuls joueurs à avoir réussi à conserver la couronne du Queen’s Club.

Le numéro 10 mondial a été invincible cette saison sur gazon avec des titres consécutifs, après avoir battu Andy Murray à Stuttgart le week-end dernier.

Berrettini avait trop de puissance de feu pour Krajinovic non classé, qui a maintenant perdu ses cinq finales au niveau du Tour.

Berrettini, qui a remporté le titre à Stuttgart ce mois-ci, a maintenant remporté 20 de ses 21 derniers matchs sur gazon, sa seule défaite ayant eu lieu lors de la finale de Wimbledon l’an dernier.

Il a été obligé de travailler dur par Krajinovic qui a breaké dans le premier set, pour se faire breaker à nouveau à 5-5.

Une double faute de Krajinovic s’est avérée coûteuse à 2-3 dans le deuxième set alors que Berrettini a obtenu la pause décisive du service et a ensuite remporté son septième titre en carrière.

