Matteo Berrettini contre Rafa Nadal, Stefanos Tsitsipas contre Daniil Medvedev

Rafael Nadal peut se donner une chance de devenir le premier homme à remporter 21 titres du Grand Chelem, à condition qu’il puisse battre le serveur italien Matteo Berrettini lorsqu’ils s’affronteront lors d’une demi-finale de l’Open d’Australie dans l’après-midi à la Rod Laver Arena vendredi.

La deuxième tête de série Daniil Medvedev et le numéro quatre grec Stefanos Tsitsipas renouvelleront leur rivalité dans une répétition de la rencontre des quatre derniers de Melbourne Park l’année dernière, remportée par le Russe, lors d’un blockbuster nocturne à Melbourne Park.

Le gladiateur espagnol de 35 ans est à deux victoires de faire le saut sur ses 20 fois champions du Grand Chelem et les «trois grands» rivaux Novak Djokovic et Roger Federer dans la course pour devenir le plus grand joueur masculin de l’histoire du tennis.

Nadal, sixième tête de série et avec une seule couronne de l’Open d’Australie parmi ses 20 majeures, en 2009, avait des attentes modestes après une mise à pied de trois mois et demi avec une blessure chronique au pied à la fin de la saison dernière.

Mais une combinaison de l’expulsion dramatique du neuf fois vainqueur Djokovic à la veille du tournoi pour des problèmes de vaccination et de la sortie choc du numéro trois mondial Alexander Zverev au quatrième tour a ouvert la voie à Nadal.

Nadal a modifié son jeu pour compenser une maladie osseuse dégénérative du pied gauche qui menace de mettre fin à sa remarquable carrière et fait face à un autre test physique contre le finaliste de Wimbledon de l’an dernier, Berrettini.

« Aujourd’hui, il y a encore des doutes parce que le pied, c’est une blessure que nous ne pouvons pas réparer… nous devons donc trouver un moyen de contrôler la douleur pour continuer à jouer », a déclaré Nadal.

La septième tête de série Berrettini, 25 ans, est le premier Italien à disputer les demi-finales de l’Open d’Australie.

« Jouer avec lui à la Rod Laver Arena en demi-finale est quelque chose dont je rêvais quand j’étais enfant », a-t-il déclaré à propos de Nadal.

« Maintenant, je veux vraiment gagner ce match. Je sais que je peux le faire.

Le Berrettini de deux mètres de haut (6 pieds 7 pouces), qui possède un coup droit presque aussi lourd que celui de Nadal, a perdu sa seule rencontre en demi-finale à l’US Open 2019 en deux sets.

Medvedev, le favori du tournoi, a besoin de retrouver ses réserves d’énergie après deux longues et torrides épreuves pour accéder à la demi-finale.

Ayant déjà gâché la quête de Djokovic pour un 21e Chelem lors de la finale de l’US Open l’an dernier, le numéro deux mondial Medvedev pourrait cette fois faire obstacle à Nadal – s’il parvient à nouveau à dépasser Tsitsipas.

Medvedev a été retenu sur le terrain pendant plus de huit heures exténuantes en battant le volleyeur américain Maxime Cressy puis la neuvième tête de série canadienne Felix Auger-Aliassime juste pour atteindre les demi-finales.

« Je n’ai jamais vécu cette expérience. Je vais essayer de récupérer au mieux, d’être prêt à jouer contre Stefanos, car c’est un grand joueur. Je dois être à mon meilleur pour le battre », a déclaré Medvedev.

Medvedev mène Tsitsipas 6-2 lors de leurs huit rencontres, avec un avantage de 2-1 en Grand Chelem, mais devra faire face à un numéro quatre mondial grec « dans la zone » après avoir démoli la 11e tête de série italienne Jannik Sinner en deux sets.

« C’était le match le plus constant et le meilleur que j’ai eu dans le tournoi », a déclaré Tsitsipas.

« J’ai l’impression d’être dans la zone. Je n’ai pas l’intention de m’en sortir. Cela fait partie de mon jeu. »

