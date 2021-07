Matteo Berrettini continue de s’épanouir sur l’herbe pour atteindre les quarts de finale

Matteo Berrettini a intensifié sa candidature pour rejoindre un groupe de joueurs sélectionnés pour compléter le doublé Queen’s Club-Wimbledon la même année avec une victoire fluide 6-4 6-3 6-1 au quatrième tour contre le débutant du All England Club Ilya Ivashka lundi. L’appel des joueurs qui ont complété le doublé londonien comprend John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Rafa Nadal et Andy Murray et, après être devenu le premier Italien en 23 ans à atteindre les quarts de finale de Wimbledon, Berrettini semble confiant dans son tenter de rejoindre cet illustre groupe.

La septième tête de série s’est cassée tôt dans chacun des sets et, bien qu’Ivashka ait produit une mini-récupération pour revenir de 5-1 dans le deuxième, le résultat ne semblait jamais être mis en doute sur un Court 12 baigné de soleil.

Un tir sanguinolent de Berrettini a mis fin au défi du Biélorusse classé 79e, laissant l’Italien attendre avec impatience une rencontre des huit derniers avec l’Allemand quatrième tête de série Alexander Zverev ou le 16e tête de série canadien Felix Auger-Aliassime.

