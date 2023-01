Matteo Berrettini bat Casper Ruud, Italie en finale de Brisbane

Matteo Berrettini a placé l’Italie dans la finale de la ville de la première United Cup avec une brillante victoire offensive contre le numéro trois mondial Casper Ruud à Brisbane mardi.

Berrettini a battu Ruud une fois dans chaque set pour un triomphe clinique 6-4, 6-4 qui a donné à l’Italie une avance inattaquable de 3-0 sur la Norvège avant le deuxième simple féminin et le double mixte.

L’Italie affrontera la Pologne ou la Suisse lors de la finale de Brisbane, le vainqueur de cette rencontre devant être décidé plus tard mardi.

Le vainqueur de chaque finale de ville à Sydney, Brisbane et Perth jouera les demi-finales à Sydney, avec l’équipe la plus performante parmi les finalistes battus.

Ruud, qui a connu une brillante année 2022, est entré dans le match en tant que léger favori, mais Berrettini a été superbe dès le départ.

Il a bien servi tout au long et ses puissants coups de fond ont mis le Norvégien sous une pression énorme.

Berrettini a frappé 10 as et huit coups droits, la puissance et le placement de ses coups causant de gros problèmes.

Berrettini, qui a glissé au 16e rang mondial, a déclaré qu’il savait qu’il devait bien servir contre Ruud.

“Il s’est tellement amélioré au cours de la dernière année, alors je savais que je devais faire de mon mieux”, a-t-il déclaré.

“Nous nous connaissons assez bien, donc je savais que je devais servir comme ça, mais c’est une chose de savoir que je devais le faire et une chose de le faire.”

À Sydney, la numéro trois mondiale Jessica Pegula des États-Unis a largement battu l’Allemande Laura Siegemund 6-3, 6-2.

“Je suis presque sûr qu’elle m’a battu la dernière fois que nous avons joué”, a déclaré Pegula.

« Elle est toujours très délicate. Elle est vraiment fougueuse et a beaucoup d’outils, mais je pense que les conditions sont vraiment rapides ici, alors j’ai juste essayé de la précipiter et de jouer mon jeu.

“Et je pense que j’ai très bien fait ça aujourd’hui.”

Frances Tiafoe a battu Oscar Otte 7-5, 6-4 pour prendre les Américains 4-0 contre l’Allemagne.

Les États-Unis affronteront la Grande-Bretagne lors de la finale de la ville de Sydney.

À Perth, la Grèce et la Belgique sont à égalité 1-1, les Grecs devant gagner ou perdre 3-2 pour se qualifier pour la finale de la ville contre la Croatie ou la France.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)