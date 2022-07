Mattel va réintroduire les marques dormantes Major Matt Mason, Big Jim et Pulsar

La stratégie de M. Kreiz a aidé Mattel à renverser la vapeur depuis sa prise de fonction en 2018. La société a enregistré une augmentation de 19 % de ses ventes en 2021, à 5,5 milliards de dollars, et malgré les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières, elle a prévoit une croissance de 8% à 10% cette année (elle publiera jeudi les résultats du deuxième trimestre).

Une partie du succès récent du fabricant de jouets découle de l’expansion des marques traditionnelles. Barbie figurera dans un film d’action en direct mettant en vedette Margot Robbie, l’un des douze films en préparation pour diverses marques de Mattel, y compris un film d’action en direct Hot Wheels produit par la société de production Bad Robot de JJ Abrams et un pour Masters of the Universe, en partenariat avec Netflix. Parmi les autres marques dirigées vers le grand écran, citons Thomas the Tank Engine, Magic Eight Ball et Polly Pocket.

“Lorsque vous entrez dans un magasin et descendez l’allée des jouets, presque tout est lié à un film, une émission de télévision ou un jeu vidéo”, a déclaré Danny Eardley, l’auteur principal de “The Toys of He-Man and the Masters of l’univers.”