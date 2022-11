Mattea Roach perd dans Jeopardy ! demi-finale du tournoi des champions

Mattea Roach s’est inclinée vendredi en demi-finale du Péril! tournoi des champions, perdant face à un concurrent qui a remporté une victoire fulgurante.

Le joueur de 23 ans, qui est originaire de la Nouvelle-Écosse et vit maintenant à Toronto, a obtenu son entrée dans le tournoi en remportant 23 matchs consécutifs pour marquer la cinquième plus longue séquence de tous les temps. Péril!récoltant plus de 750 000 $ CAN.

Le tournoi des champions l’a vue affronter Andrew He, un développeur de logiciels de San Francisco, et Eric Ahasic, un météorologue de Minneapolis.

Les trois concurrents ont été perplexes dans Final Jeopardy, aucun d’eux ne s’aventurant à deviner. La réponse a été : “Pour lutter contre le paludisme, cet ancien domaine royal a aidé à déplacer des plantes de quinquina productrices de quinine d’Amérique du Sud vers l’Inde.”

La bonne réponse était ce qu’est Kew Gardens.

Il passera à la finale lundi, après avoir terminé le match avec 37 863 $ US dans une victoire fulgurante.

Roach a terminé à la troisième place avec 7 200 $ US, mais a gagné 10 000 $ US pour son apparition.

Ahasic a terminé deuxième avec 16 783 $, mais a gagné 10 000 $ US pour son apparition.

La famille dit que ça a été “très amusant”

Avant le match de vendredi, Roach a poursuivi son impressionnant record en gagner un match d’exhibition contre d’autres champions diffusé mercredi avec sa famille et ses amis en Nouvelle-Écosse.

“C’était très amusant”, a déclaré Phil Roach, le père de Mattea, à CBC News. “Je pense qu’une partie du plaisir consiste à le partager avec notre famille ici à Halifax.”

En repensant à la première course magique de sa fille, il a déclaré que le succès et l’argent ne l’avaient pas affectée.

“Elle est très terre à terre”, a déclaré Phil. “Elle n’a apporté aucun changement substantiel à sa vie.”

Le plus grand changement, a déclaré le père de Mattea, est que sa fille est devenue un peu une célébrité et que maintenant les gens la reconnaissent.

“Elle apprécie vraiment le soutien. Elle l’apprécie bien qu’elle soit une personne très privée”, a déclaré Phil.

Phil Roach dit que la renommée de sa fille n’a pas changé qui elle est. (Radio-Canada)

Les projecteurs ont apporté à Mattea des opportunités qu’elle n’aurait peut-être pas eues autrement, a déclaré son père. Il a dit que sa fille avait prévu d’aller à l’école de droit, mais après sa première course sur Péril!, elle a décidé de différer son acceptation.

Mattea a lancé un podcast sur la politique canadienne et envisage d’écrire un livre, a déclaré Phil.

“Il y a des choses qui se sont produites qu’elle décrirait comme peut-être quelque chose qu’elle envisageait de faire dans 10 ans”, a-t-il déclaré. “Mais cette exposition lui a donné l’opportunité de le faire maintenant.”

Phil ne se soucie pas de ce que Mattea fera ensuite. Il a dit qu’il avait toujours su que sa fille réussirait dans tout ce qu’elle choisirait de faire.

“C’est juste un vrai plaisir de voir un enfant réussir”, a déclaré Phil. “C’est vraiment gratifiant. Nous avons trois garçons et nous les soutenons et, vous savez, nous prenons également plaisir à leurs succès.”

