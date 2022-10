Mattea Roach, la “super-championne” canadienne de Jeopardy, participera au tournoi des champions

canadien Péril la championne Mattea Roach reviendra sur les téléviseurs partout le mois prochain pour le tournoi des champions de l’émission.

Roach, qui est originaire de la Nouvelle-Écosse et vit maintenant à Toronto, a mérité sa place dans le tournoi ce printemps, lorsqu’elle a remporté 23 matchs consécutifs en saison régulière.

Il s’agit de la cinquième séquence la plus longue de l’histoire du jeu télévisé.

Le tournoi préenregistré commence à être diffusé le 31 octobre, mais Roach ne devrait pas apparaître avant le 8 novembre, lorsqu’elle participera à un match d’exhibition contre les concurrents Amy Schneider et Matt Amodio, deux autres soi-disant “super- champions” de l’année écoulée.

Schneider détient la deuxième plus longue séquence, après avoir remporté 40 matchs, tandis qu’Amodio occupe la troisième place avec 38.

Roach, Schneider et Amodio affronteront ensuite un plus grand nombre de concurrents pour la demi-finale du tournoi des champions plus tard dans la semaine.