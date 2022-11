Mattea Roach bat les autres super-champions de Jeopardy

La reine du jeu-questionnaire canadien a conservé sa couronne.

Mattea Roach a battu les super-champions “Jeopardy” Amy Schneider et Matt Amodio mardi lors d’un match hors concours avant que le trio ne rejoigne le tournoi des champions.

Elle a gagné avec 17 600 $, contre 904 $ pour Schneider et 3 600 $ pour Amodio, bien qu’il n’y ait pas eu d’argent sur la table pendant ce jeu – juste le droit de se vanter.

Roach, qui est originaire d’Halifax et vit maintenant à Toronto, est devenu le concurrent de “Jeopardy” avec la cinquième plus longue séquence de victoires de l’histoire de l’émission plus tôt cette année.

Schneider a la deuxième plus longue séquence, tandis qu’Amodio a la troisième.

Les trois rejoindront la demi-finale du tournoi des champions dans une série de matchs qui débutera mercredi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 novembre 2022