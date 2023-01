Matt Yglesias s’est trompé sur les points de base. Voici ce qu’il faut savoir

Et regardez, Yglesias a raison de dire qu’une grande partie de ce jargon peut prêter à confusion – parfois apparemment intentionnellement. Voici ce que vous devez réellement savoir sur les pourcentages si vous n’êtes pas un “gars des finances”.

Un point de base n’est pas un point de pourcentage. C’est du 1/100 e d’un point de pourcentage. Et contrairement aux calculs complexes qui sous-tendent les rendements obligataires, il est essentiel de comprendre le fonctionnement des pourcentages pour savoir ce qui se passe sur les marchés et votre portefeuille.

“Un ‘point de base’ n’est qu’un point de pourcentage. Il a exactement la même signification et prend le même nombre de mots et je ne comprends pas pourquoi les financiers aiment dire ‘point de base’ à la place. Parfois, ils le raccourcissent en ‘bips’. ‘ parce que trop de gens sont devenus conscients des points de base”, lit-on dans une note de bas de page dans le message d’origine.

Le plus surprenant était qu’Yglesias n’avait apparemment pas recherché ce que sont les points de base.

Augmentez les chiffres et vous verrez à quel point il est important de protéger votre portefeuille contre les courants descendants majeurs. Une perte de 50 % nécessite un rendement de 100 % pour atteindre le seuil de rentabilité.

En fin de compte, tout le monde veut savoir la même chose à propos de ses investissements : sont-ils en hausse ou en baisse, et de combien ? Le gain ou la perte d’un investissement particulier est presque toujours exprimé en pourcentage. Si vous avez acheté une action à 10 $ hier et qu’elle coûte 12 $ aujourd’hui, vous êtes en hausse de 20 %.

La variation en pourcentage vous permet d’exprimer la différence entre deux valeurs, mais que se passe-t-il si les deux choses que vous voulez comparer sont des pourcentages ? Cela arrive tout le temps dans la finance. Vous voudrez peut-être comparer la performance d’un fonds à son indice de référence. Ou peut-être voulez-vous exprimer comment le rendement d’une obligation a changé.

C’est là que les points de pourcentage entrent en jeu. Jusqu’à présent cette année, le L’indice S&P 500 a rapporté environ 4 % et un indice d’actions étrangères des pays développés a rapporté environ 7 %.

En utilisant la formule d’avant, nous pourrions dire que les actions étrangères ont été meilleures de 75% – un calcul qui serait correct mais pas très descriptif. Au lieu de cela, vous diriez que l’indice de référence étranger a battu le S&P de 3 points de pourcentage.

Vous pouvez également dire 300 points de base, mais les points de base sont vraiment utiles si vous avez affaire à des nombres plus petits. La Fed a récemment voté pour augmenter le taux d’emprunt au jour le jour d’un demi-point de pourcentage à une fourchette comprise entre 4,25% et 4,5%. Dans les nouvelles financières, vous avez peut-être vu « 0,5 point de pourcentage » ou « 50 points de base », plus rond.

Pour les petits nombres plus délicats, vous pouvez voir pourquoi les financiers aiment les “bips” (les points de base sont souvent abrégés en bps). Il est plus facile de vocaliser “78 points de base” que “zéro virgule sept huit points de pourcentage”. Mais tant que vous connaissez la différence, dites-le comme vous le souhaitez.

