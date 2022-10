Matt Willis montre une transformation corporelle déchirée alors qu’il brave un bain de glace dans un magnifique jardin

MATT Willis a montré sa transformation corporelle déchirée alors qu’il bravait un bain de glace.

Le joueur de 39 ans a également tenté de convaincre Giovanni Fletcher, gagnant de I’m A Celebrity, de tenter le coup.

Matt Willis a partagé un aperçu de son incroyable transformation alors qu’il bravait un bain de glace[/caption]

Le chanteur a sauté dans la baignoire, qui avait une température de seulement trois degrés.

Il y est resté pendant un total de trois minutes avant de sauter rapidement.

La femme de Matt, Emma, ​​l’a capturé après son plongeon rapide et l’a partagé sur son Instagram.

Le chanteur de Buster a avoué : “Il fait si froid !”

Emma a dit: “Allez Gi!”

Giovanni a répondu: “Aw les gars si seulement j’apportais mon maillot de bain…”

Montrant à la star de télé-réalité que ce n’est pas si mal, Matt a ensuite trempé sa tête dans l’eau.

Emma a sous-titré le message: “La prochaine fois @mrsgifletcher.”





Cela survient quelques jours après que Matt a révélé un tatouage hommage à sa femme.

La star a partagé un regard sur la nouvelle encre sur ses réseaux sociaux, qu’il a sur l’un de ses doigts.

Marquant sa femme présentatrice de télévision, Matt a montré un tatouage qui lit “‘Till Death” en italique.

Emma et Matt partagent trois enfants – Ace, Isabelle et Trixie – et le couple du showbiz est marié depuis 2008.

Le chanteur a fait une drôle de tête en sortant de la baignoire[/caption]

Matt est surtout connu pour faire partie du groupe de garçons populaires Busted[/caption]

Matt et sa femme Emma[/caption]