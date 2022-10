Matt Vezza, York se venge, bat Hinsdale Central pour décrocher la part du premier titre West Suburban Silver depuis 2010 – Shaw Local

HINSDALE – Il y a un an, l’objectif de York d’un championnat de conférence a été déraillé par un retour époustouflant de Hinsdale Central.

Vendredi soir, les ducs ont fait de ce chagrin un lointain souvenir.

Avec Matt Vezza lançant une paire de touchés et Jake Melion en courant pour deux autres, les Dukes en visite ont battu les Red Devils 31-7.

Restant invaincu cette saison, York (7-0, 5-0) a également décroché une part de son premier titre West Suburban Silver depuis 2010.

“C’est génial”, a déclaré Vezza. “C’est un sentiment de revanche, principalement à cause de ce qui s’est passé l’an dernier (une défaite de 27-23 où Hinsdale Central est revenu de 16 au quatrième quart). Nous étions dans une position privilégiée pour gagner ce match, mais nous avons fait des erreurs.

“Ce que j’aime dans cette équipe, c’est que nous commettons des erreurs mais nous trouvons toujours des moyens de gagner. Nous nous mobilisons les uns derrière les autres. Nous avons encore beaucoup de choses à travailler, mais nous jouons des matchs formidables et gagnants.

Le QB senior s’est connecté avec Anthony Mancini pour un touché de 32 verges pour commencer le score à la fin du premier quart. Vezza a également trouvé Luke Mailander pour un score de 38 verges au quatrième et a terminé 11 sur 23 dans les airs pour 248 verges.

“Je pense que cette année, notre conférence est même un peu meilleure que les deux dernières années”, a déclaré Vezza. « Donc, ce que nous faisons est assez impressionnant. Entraîneur Fitz [York coach Mike Fitzgerald] fait un excellent travail. C’est sa cinquième année et il est arrivé après une saison 1-8. Maintenant, nous avons une chance d’aller 9-0 et nous venons de remporter une part du titre (de conférence). C’est incroyable ce que lui et le personnel d’entraîneurs ont fait et toute l’équipe aussi.

Melion a trouvé la zone des buts sur des courses de 1 et 11 verges tandis que Damian Glodz a lancé un panier de 26 verges. Melion s’est précipité pour 72 verges en 19 courses.

Cette production offensive était plus que suffisante pour une défense des Dukes qui n’a récolté que 58 points cette saison. Ashton Nawrocki et Jack Trautmann ont chacun eu des sacs et Matt Sutter a réussi une interception.

“Nous avons une excellente chimie”, a déclaré le secondeur senior Evan Grazzini à propos de la défense. “Nous jouons l’un pour l’autre. Nous accordons une grande confiance à nos entraîneurs et ils sélectionnent les bons jeux quand nous en avons besoin. Tout s’assemble. Il n’y a pas de meilleure sensation que lorsque tout le monde joue bien.

« Nous avons marqué ce match sur le calendrier pendant très longtemps. Cette perte l’année dernière nous a laissé un goût amer dans la bouche. Nous voulions vraiment celui-ci et nous y avons mis beaucoup de préparation.

York termine la saison régulière avec des affrontements contre Willowbrook et Oak Park-River Forest. Il reste encore beaucoup à faire, y compris le premier titre pur et simple du programme depuis 2006 et une tête de série élevée en séries éliminatoires.

“Nos enfants ont travaillé extrêmement dur”, a déclaré Fitzgerald. « C’est assez incroyable de voir tout ce qu’ils ont investi pour neuf occasions garanties. Je suis vraiment fier de voir leur travail acharné récompensé.

“C’est un vrai groupe désintéressé qui s’est soudé. Les voir atteindre un objectif comme celui-ci est énorme et certainement quelque chose vers lequel nous nous efforçons.

Les Red Devils, doubles champions d’argent en titre (3-4, 1-3), sont toujours aux prises avec des blessures. Carter Contreras a pris le relais sous le centre et a lancé un touché de 26 verges à Kelan McInerney pour réduire un déficit de 17-0 à la mi-temps. Contreras a lancé pour 78 verges et a couru pour 43 autres. Gavin Vande Lune a également contribué une interception.