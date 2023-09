Matt Turner remporte la première feuille blanche en Premier League alors que Nottingham Forest étourdit Chelsea 1-0

Anthony Elanga est sorti du banc pour marquer le seul but du match alors que Nottingham Forest a stupéfié Chelsea, un gros dépensier, 1-0 à Stamford Bridge en Premier League anglaise samedi. Il s’agissait de la toute première feuille blanche du gardien de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Matt Turner, en Premier League.

Les Blues sont restés avec la même équipe qui avait battu Luton au tour précédent, mais semblaient édentés en attaque même après la frappe d’Elanga au début de la seconde période.

Bien qu’il ait dépensé plus de 500 millions de dollars pour neuf nouvelles recrues, Mauricio Pochettino n’a apporté que deux changements à son onze de départ en quatre matches de Premier League – et ils n’en ont remporté qu’un.

C’est Moises Caicedo, le recordman du club, qui était responsable du but d’Elanga, tandis que Cole Palmer n’a pas pu avoir d’impact après avoir quitté le banc pour ses débuts un jour après avoir terminé son transfert de Manchester City.

Raheem Sterling a été l’étincelle la plus vive de l’attaque de Chelsea au cours d’une première mi-temps inoubliable, tandis que les visiteurs ont été contraints de modifier le temps d’arrêt de la première mi-temps après que Danilo ait boité après avoir chassé un ballon par-dessus. Elanga est arrivée.

L’attaquant suédois – signé de Manchester United cette intersaison – a pris le large pour Forest peu de temps après la reprise.

Une touche lourde au milieu de terrain de Caicedo a donné la possession à Forest alors que la défense de Chelsea était hors de position et Taiwo Awoniyi a fait une passe à travers les jambes de Thiago Silva et dans le chemin d’Elanga, qui a froidement dépassé Robert Sanchez pour sortir de l’impasse.

Pochettino a lancé Noni Madueke, Palmer, Ian Maatsen et Mykhailo Mudryk à la recherche d’un but, mais l’attaquant Nicolas Jackson a raté la meilleure occasion lorsqu’il a fait passer le ballon au-dessus de la barre à six mètres après qu’un bon travail de Sterling l’ait repéré dans un superbe position.

Forest menait à Manchester United 2-0 le week-end dernier avant de s’incliner 3-2, mais a tenu bon cette fois pour remporter sa deuxième victoire de la saison.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

