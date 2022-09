Matt Turner ne craint pas le manque de continuité chez le défenseur central de l’USMNT

S’adressant aux médias lundi, le gardien de but de l’USMNT, Matt Turner, a évoqué les blessures de ses défenseurs.

Plus récemment, Cameron Carter-Vickers et Chris Richards se sont retirés de l’équipe de septembre de l’USMNT. Les deux font face à des blessures, et ratent ainsi la paire de matchs prévus contre le Japon et l’Arabie saoudite.

En mai, Miles Robinson, un pilier du défenseur central avec Walker Zimmerman lors des qualifications pour la Coupe du monde, s’est déchiré le tendon d’Achille lors d’un match de la MLS. Alors que le défenseur d’Atlanta United travaille à la récupération, il peut être difficile pour lui d’être en bonne santé, et encore moins en forme, à temps pour la Coupe du monde.

Naturellement, les remplaçants de Carter-Vickers et Richards lors des matchs de septembre sont deux autres défenseurs centraux. Erik Palmer-Brown et Mark McKenzie, qui ont tous deux joué lors des qualifications pour la Coupe du monde, combleront le vide lors des prochains matchs.

Turner dit que peu importe qui joue devant lui. Pour lui, le talent et les options à la disposition de Gregg Berhalter sont solides, peu importe le nom au dos du maillot.

Des inquiétudes pour l’USMNT en défense centrale ?

https://worldsoccertalk.com/wp-content/uploads/2022/09/Matt-Turner-Close-knit-players.mp3

Matt Turner, qui a joué pour Arsenal alors que les Gunners ont gagné 2-1 lors de leur premier match en Ligue Europa, ne reçoit pas de minutes régulières en équipe première. Il joue derrière Aaron Ramsdale, voyant généralement des apparitions en Ligue Europa ou des compétitions de coupe potentielles plus tard cette saison. Son déménagement à Arsenal découlait plutôt d’une tentative de s’améliorer et de s’améliorer avec la concurrence accrue d’un club d’élite comme Arsenal.

https://worldsoccertalk.com/wp-content/uploads/2022/09/Matt-Turner-to-Arsenal.mp3

Pour les États-Unis, il est le titulaire probable, mais le manque de minutes est une préoccupation à prendre en compte. Il performe bien chez les Rouge, Blanc et Bleu, mais il le fait derrière une défense relativement constante.

Avec Walker Zimmerman peut-être la seule option saine à l’arrière pour voir des minutes cohérentes et fiables lors des qualifications pour la Coupe du monde, la paire de matchs contre le Japon et l’Arabie saoudite met l’accent sur le gardien de but et la défense.

Pour Turner, le changement de ceux qui l’ont précédé permet à l’un de ses autres points forts de s’épanouir. Si la familiarité n’est pas au rendez-vous, l’organisation et la gestion prennent le relais. Sur le terrain, ça vient du gardien. Dans les pas Turner, qui accrédite sa communication comme une raison de son confort dans les buts même s’il n’a pas d’expérience avec ses défenseurs centraux pour l’USMNT.

https://worldsoccertalk.com/wp-content/uploads/2022/09/Matt-Turner-communication.mp3

Les États-Unis disputent le premier de deux matches amicaux le vendredi 23 septembre contre le Japon. Quatre jours plus tard, les États-Unis sont en Espagne pour affronter une autre équipe en vue de la Coupe du monde, l’Arabie saoudite.

PHOTO : Imago / Icône Sportswire