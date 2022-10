Matt Turner n’a pas eu assez de répétitions avant la Coupe du monde

LONDRES — Arsenal a battu le PSV Eindhoven, 1-0, jeudi et est resté parfait dans sa quête de la Ligue Europa, poursuivant sa bonne forme qui le place en tête de la Premier League.

Bien que le match soit resté dans l’impasse une grande partie de la nuit alors qu’Arsenal n’a pas réussi à créer des occasions, Granit Xhaka a marqué le but vainqueur à la 70e minute.

Connor O’Halloran d’ESPN a une réaction et une analyse de l’Emirates Stadium.

Réaction rapide

1. Arsenal sur le point de remporter le groupe de la Ligue Europa

La dernière défaite d’Arsenal dans n’importe quelle compétition est survenue contre Manchester United le 4 septembre. En fait, c’est le seul match qu’ils n’ont pas gagné de toute la saison.

Les bons moments sont ici dans la moitié rouge du nord de Londres: ils ont réalisé leur meilleur début de saison en Premier League après 10 matchs et restent sans faute en Ligue Europa avec quatre victoires sur quatre, décrochant une place en huitièmes de finale. avec deux matchs de groupe à revendre.

En tant que tels, ils ont cinq points d’avance sur le PSV et à quelques centimètres de la victoire du groupe, en contournant le premier tour à élimination directe – qui est pressé quelques jours après la fin de la phase de groupes le 7 novembre.

Perdre des points contre le PSV jeudi aurait été un danger – non seulement parce qu’ils feraient face à la menace de terminer deuxième et de regarder l’adversaire de la Ligue des champions, mais cela signifierait également deux matchs de plus dans une saison pris en sandwich de part et d’autre de la Coupe du monde. Pour prouver de sérieux prétendants au titre à Manchester City, l’équipe du manager d’Arsenal Mikel Arteta doit éviter de jouer un match supplémentaire, et contre le PSV, ils ont assuré cela.

Granit Xhaka était le héros d’Arsenal alors qu’ils continuaient à rester parfaits en Ligue Europa contre le PSV jeudi. Catherine Ivill/Getty Images

2. Les représentants de Turner avant la Coupe du monde ne font pas grand-chose pour augmenter le stock

Le gardien de but de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Matt Turner, joue le deuxième violon à Arsenal pour le partant Aaron Ramsdale, qu’il rencontrera lorsque les États-Unis affronteront l’Angleterre dans le groupe B lors de la Coupe du monde au Qatar. Lors d’une conférence de presse d’avant-match, Turner a décrit son passage de la New England Revolution à Arsenal cet été comme un “risque nécessaire”.

“C’était un risque de passer du statut de partant shoo-in à un endroit où je n’étais pas assuré d’être un partant régulier, mais cela semblait être un risque nécessaire que je devais prendre”, a déclaré Turner.

Cela signifie qu’il doit tenter sa chance et maximiser ses représentants à leur arrivée, et cette saison, ils sont venus en Ligue Europa. Il a réalisé une performance exceptionnelle la dernière fois contre Bodo / Glimt, la principale raison pour laquelle Arsenal s’est échappé avec une victoire serrée. Mais la paire d’affrontements en Ligue Europa avec le PSV, clairement la deuxième meilleure équipe du groupe A, représente ses meilleures chances de renforcer la confiance et de gagner des représentants avant le coup d’envoi du chaos du Qatar.

Pourtant, il n’avait pas grand-chose à faire dans celui-ci, et c’était une occasion manquée pour le gardien de but qui est le favori de Gregg Berhalter de commencer pour les États-Unis devant Zack Steffen. Si les blessures le permettent, Turner aura probablement une autre sortie dans le match inverse aux Pays-Bas.

Turner manquait peut-être de représentants, mais il le savait quand il a rejoint Arsenal. Il doit maintenant espérer être prêt pour le Qatar.

Matt Turner semble être le favori pour mener l’USMNT dans les buts à la Coupe du monde, et il aurait aimé que les précieux quelques représentants qu’il obtient avec Arsenal aient plus d’impact avant le début du tournoi. Joris Verwijst/Orange Pictures/Agence BSR/Getty Images

3. Arsenal continue de trouver un moyen, mais semble édenté

Arsenal a dominé les deux mi-temps jeudi avec le PSV profitant à peine d’un coup de pied alors que l’équipe d’Arteta est restée en contrôle constant – 62% de possession et 25 tirs en montrent autant.

Ce qu’ils n’ont en grande partie pas réussi à faire, c’est de trouver une passe finale : Kieran Tierney a ouvert une chance dans les premières minutes, suivi peu de temps après par un effort terne de Granit Xhaka. Gabriel Jesus a raté une chance décente en trouvant de l’espace entre deux défenseurs. Bukayo Saka a raté un tête-à-tête au début de la seconde période.

D’autres vagues de possession se sont déroulées sans punition avant que Xhaka ne sorte finalement de l’impasse avec une demi-volée magnifiquement prise à la 70e minute, mais cela aurait dû être plus. Même après cela, quelques superbes arrêts du gardien du PSV Walter Benitez signifiaient que l’avance restait à un.

Il n’y a pas grand-chose à craindre à Arsenal en ce moment, mais trois sorties successives avec seulement un but à montrer pour leurs ennuis ne raviront pas Arteta. Trois victoires pourraient, cependant.

Notes des joueurs

Arsenal: tourneur 6 ; Tomiyasu 7, Holding 7, Gabriel 7, Tierney 7 ; Lokonga 6, Xhaka 8, Vieira 6 ; Saka 7, Jésus 8, Nketiah 6

Sous-titres : Partey 6, Odegaard 6, White N/A, Martinelli N/A, Nelson N/A

PSV : Benitez 8, Mwene 6, Ramalho 7, Obispo 6, Max 6, Gutierrez 6, Sangare 6, Simons 5, Veerman 5, Gakpo 5, Til 5

Sous-titres : Madueke 6, Teze 5, De Jong N/A, Ledezma N/A

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Granit Xhaka, Arsenal

Semblait confiant sur le ballon toute la nuit, pulvérisant des passes et se déplaçant dans le dernier tiers, et son but a valu à Arsenal une autre victoire serrée alors qu’il poursuit sa renaissance sous Arteta.

Le pire : Cody Gakpo, PSV

Gakpo a suscité l’intérêt de Manchester United l’été dernier, mais il n’a pas fait grand-chose pour mettre en valeur ce talent jeudi car il a été largement écarté du match par le défenseur d’Arsenal Takehiro Tomiyasu.

Faits saillants et moments marquants

Arsenal a dominé mais n’a pas pu saisir ses occasions, la première mi-temps allant et venant sans but.

Arsenal a eu quelques grosses opportunités à la 54e minute, mais le gardien du PSV Walter Benitez a refusé Granit Xhaka et a récupéré une occasion manquée de Gabriel Jesus.

Un énorme arrêt de Walter Benítez pour maintenir le score à niveau. 🧤 pic.twitter.com/uHZdh5hrcA – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 20 octobre 2022

Arsenal a finalement trouvé sa percée, cependant, avec une excellente frappe unique de Xhaka, qui a pivoté et a placé son tir bien hors de portée de Benitez.

Un Granit Xhaka rajeuni ! Écoutez la poésie de @RayHudson. 💫 pic.twitter.com/7jVtn5R8bI – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 20 octobre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés

Granit Xhaka a marqué autant de buts cette saison, trois, que lors de ses trois saisons précédentes combinées. Son but contre le PSV était le premier de ses 17 buts pour Arsenal à ne pas être marqué du pied gauche.

Suivant

Arsenal: Les Gunners se rendent à Southampton pour l’action de Premier League dimanche à 9 h HE. Ensuite, ils se dirigeront vers les Pays-Bas pour le match retour de cette rencontre en Ligue Europa, affrontant à nouveau le PSV le jeudi 27 octobre à 12h45 HE.

PSV Eindhoven : Le PSV revient en Eredivisie en se rendant au FC Groningen dimanche à 8h30 HE. Ensuite, ils accueillent Arsenal pour le match retour de cette rencontre de Ligue Europa le jeudi 27 octobre à 12h45 HE.