Matt Turner franchira le premier jalon pour les Américains en 7 ans

Le gardien de but de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Matt Turner, a officiellement terminé son transfert d’Arsenal à Nottingham Forest. L’Américain passe du nord de Londres aux East Midlands pour environ 9 millions de dollars. Il devient la troisième signature estivale du club après des accords déjà conclus pour Ola Aina et Anthony Elanga.

« C’est super d’être ici. C’est quelque chose que j’attends avec impatience, c’est un grand défi et une grande étape dans ma carrière », a déclaré Turner après avoir terminé le déménagement. « Quand j’ai entendu dire qu’il y avait de l’intérêt pour m’amener ici, c’était juste pour ma famille, ça m’a semblé juste quand mon agent m’en a parlé, et c’est la bonne décision pour moi en ce moment. »

« Le manager et le personnel des coulisses, tout dans le club a un peu d’éclat », a poursuivi le gardien. « Cela s’est ressenti dès le début et je suis content que ce soit fait. J’ai hâte d’établir un lien avec mes coéquipiers, les partisans et la ville. Je suis reconnaissant d’être ici et j’ai hâte que les choses commencent.

Turner a une voie claire vers un rôle de départ à Nottingham Forest

Turner n’a passé qu’une saison avec les Gunners en tant que remplaçant de l’international anglais Aaron Ramsdale. Bien que l’Américain n’ait pas fait d’apparition en Premier League, il a décroché sept départs au total lors de la campagne 2022/23. Turner a récolté quatre feuilles blanches combinées dans les compétitions de la Ligue Europa et de la FA Cup.

Howard et Guzan sont les derniers Américains à être titulaires de l’EPL

Le déménagement à Forest permettra désormais à Turner de redevenir un gardien de but numéro un. Les tireurs américains ont une histoire importante en Premier League. Juergen Sommer, Kasey Keller, Marcus Hahnemann, Brad Friedel, Tim Howard et Brad Guzan ont tous déjà exercé leur métier dans la première division anglaise. Cependant, il n’y a pas eu de gardien américain partant régulier dans la ligue depuis 2016.

Guzan et Howard ont tous deux joué des minutes importantes en Premier League au cours de la saison 2015/16. Guzan est ensuite devenu un remplaçant de Victor Valdes à Middlesborough la campagne suivante, tandis que Howard est revenu en MLS. Cependant, les fans de l’USMNT seront ravis du déménagement de Turner à Forest. Il permettra enfin à un Américain de revenir régulièrement entre les postes en Premier League.

PHOTO : Images IMAGO et PA