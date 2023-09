Matt Turner devra faire face à une rude concurrence de la part de la nouvelle recrue de Forest

L’ancien gardien d’Arsenal et international américain Matt Turner a signé avec Nottingham Forest le mois dernier pour la somme énorme de 12,7 millions de dollars.

Turner s’est engagé dans le club pendant quatre ans après avoir signé un contrat avec eux. Il était auparavant membre du New England Revolution avant de rejoindre Arsenal en juin de l’année dernière.

Turner, qui a maintenant 29 ans, a débuté les quatre matchs de la Coupe du monde 2022 des États-Unis, mais a vu l’action du club exclusivement dans les compétitions de coupe. Cet été, les Gunners ont décidé de recruter David Raya de Brentford, diminuant ainsi considérablement ses chances de devenir le gardien titulaire de l’équipe.

Forest recrute un autre gardien de but le jour de la date limite

Des inquiétudes sont présentes quant au fait que le dernier ajout de Forest donnerait à Matt Turner encore plus de concurrence pour une place de départ. Odysseas Vlachodimos, gardien de but de l’équipe nationale grecque, a signé depuis Benfica par le club de Premier League Nottingham Forest. L’accord est devenu officiel vendredi.

« Nous sommes ravis d’accueillir Odysseas à Nottingham Forest. Il est très talentueux et apporte avec lui une grande expérience, et il ajoutera une réelle concurrence à notre département de gardiens de but », Ross Wilson, directeur du football de Forest, l’a déclaré sur le site officiel du club.

Le joueur de 29 ans a signé un contrat de quatre ans au City Ground. Il quitte Benfica après avoir enregistré 94 feuilles blanches en 225 apparitions pour le club portugais.

Après l’échec du transfert de l’ancien prêté Dean Henderson à Crystal Palace, Vlachodimos est arrivé à Nottingham pour rivaliser avec Matt Turner pour le poste de gardien titulaire.

Matt Turner combattra Odysseas Vlachodimos pour devenir Forest n°1

Vlachodimos s’est formé à l’académie de Stuttgart et a joué pour le Panathinaikos avant de rejoindre l’équipe de Benfica. On lui attribue deux titres portugais et deux déplacements consécutifs en quarts de finale de l’UEFA Champions League.

Le ressortissant grec était sur le marché cet été après une prétendue dispute avec l’entraîneur-chef Roger Schmidt.

Forest a eu la chance d’acquérir le joueur de 29 ans lorsque Manchester United a décidé de le laisser de côté.

Crédit photo : IMAGO / ANP