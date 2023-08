Matt Turner de l’USMNT quitte Arsenal pour rejoindre Nottingham Forest

Le gardien de but de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Matt Turner, a effectué un transfert d’Arsenal vers un autre club de Premier League, Nottingham Forest, a-t-on annoncé mercredi.

Turner quitte Arsenal après une seule saison au cours de laquelle il a servi de remplaçant à Aaron Ramsdale et n’a fait que sept apparitions – toutes dans des compétitions de coupe.

Sa sortie intervient au milieu de rapports selon lesquels Arsenal est sur le point de signer le gardien de but de Brentford David Raya pour fournir une compétition à Ramsdale.

Chez Forest, qui prépare sa deuxième saison de retour en Premier League, Turner devrait avoir un chemin plus clair vers la première équipe.

Matt Turner a connu un été chargé avec l’USMNT, jouant à la fois dans la Concacaf Nations League et la Gold Cup. Mike Janosz/USSF/Getty Images pour l’USSF

« C’est génial d’être ici. C’est quelque chose que j’attends avec impatience, c’est un grand défi et une grande étape dans ma carrière », a-t-il déclaré au le site Internet du club.

« Quand j’ai entendu dire qu’il y avait de l’intérêt pour m’amener ici, c’était juste pour ma famille, ça m’a semblé juste quand mon agent m’en a parlé et c’est la bonne décision pour moi en ce moment.

« Le manager et le personnel de l’arrière-boutique, tout dans le club a un peu d’éclat. Cela se ressent dès le début et je suis heureux que ce soit fait.

« J’ai hâte d’établir une connexion avec mes coéquipiers, les fans et la ville. Je suis reconnaissant d’être ici et j’ai hâte que les choses commencent. »

Cependant, ESPN a rapporté que le club des Midlands était également sur le point de signer Dean Henderson de Manchester United. Henderson, un international anglais, a passé la saison dernière en prêt à Forest, faisant 18 apparitions en Premier League dans les buts.

Turner, 29 ans, a rejoint Arsenal en provenance de la MLS New England Revolution l’été dernier, mais n’a pas pu usurper Ramsdale en tant que n ° 1 du club. Lors de ses sept apparitions – cinq en Ligue Europa et deux en FA Cup – Turner en a gardé quatre propres. feuilles.

Malgré son manque d’action au niveau du club, Turner a consolidé sa position de gardien de but de premier choix pour l’USMNT. En plus de commencer les quatre matchs alors que les États-Unis atteignaient les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, Turner a également participé à la fois à la Concacaf Nations League et à la Gold Cup cet été.