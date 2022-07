Matt Turner de l’USMNT nie que le transfert d’Arsenal mette en danger le statut international

Matt Turner insiste sur le fait qu’il n’a pas joué sa place de titulaire à l’USMNT en rejoignant Arsenal.

Le joueur de 28 ans a rejoint les Gunners de la New England Revolution dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 10 millions de dollars et a commencé le premier match amical de pré-saison du club lors de leur tournée américaine lors de la victoire 2-0 de samedi contre Everton à Baltimore.

Aaron Ramsdale s’est imposé comme le gardien de but de premier choix d’Arsenal sous Mikel Arteta et Turner semble faire face à une tâche difficile pour le déloger, bien qu’il ait été nommé gardien de but MLS de l’année en 2021.

Turner est actuellement en lice avec Zack Steffen pour le maillot n ° 1 aux côtés de Gregg Berhalter avec la Coupe du monde à seulement quatre mois.

Steffen devrait rejoindre Middlesbrough en prêt de Manchester City à la recherche d’une action régulière, mais Turner pense qu’il peut démarrer rapidement dans le nord de Londres.

“Des opportunités comme celle-ci pour les joueurs américains sont rares”, a déclaré Turner. “Je ne dirais pas que je suis inquiet ou que c’est un pari. C’est la progression évidente de ma carrière.

“Mettre un pied dans la porte à l’étranger est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. J’ai bien joué en MLS au cours des trois dernières saisons et c’était la première offre concrète que j’avais.

“Jouer régulièrement en MLS ne m’a pas garanti le onze de départ de l’équipe nationale américaine. J’avais besoin de le secouer pour faire passer mon jeu au niveau supérieur et jouer en Premier League avec ces gars-là m’a déjà montré d’énormes améliorations.

“Vous devez penser à toute votre carrière. Vous ne pouvez pas prendre de décisions basées sur une seule Coupe du monde. Les blessures arrivent et les carrières sportives sont finies. J’ai voulu pousser ce jeu aussi loin que possible, afin de pouvoir représenter un club comme Arsenal est un rêve devenu réalité.”

La tâche de Turner devrait être un peu facilitée par le départ probable du gardien suppléant Bernd Leno à Fulham, bien que les deux clubs n’aient pas encore finalisé les frais pour le transfert proposé.

Lorsqu’on lui a demandé comment Arteta avait décrit son rôle possible au club avant de signer, Turner a poursuivi: “Mikel m’a dit que je suis ici pour défier le rôle de départ. Nous ne sommes pas dans ce métier pour simplement accepter d’être deuxième.

“Nous voulons tous nous battre pour gagner du temps sur le terrain. Donc, la mentalité qu’il veut pour moi est de pousser Aaron, de me pousser et de pousser les gars dans les vestiaires. Il y a beaucoup de jeunes gars qui se promènent et je suis un senior joueur ici à 28 ans. Je peux donc être quelqu’un sur qui ces gars peuvent compter pour obtenir des conseils sur et en dehors du terrain.

“Chaque étape que j’ai franchie dans ma carrière a été une étape importante. Passer du lycée à l’université, puis de l’université à la MLS, puis de la MLS à l’équipe nationale et maintenant à la Premier League. Les joueurs avec qui je suis tous les jours sont très Ils apportent une constance, une intensité et une intelligence différente dans leur manière de jouer.

“L’autre chose importante, ce sont les normes auxquelles ils vous obligent chaque jour. Le personnel d’entraîneurs et les joueurs.

“Parfois, le régiment d’entraînement peut être un peu plus décontracté aux États-Unis. Peut-être que ce à quoi j’étais habitué à la Révolution était un peu plus décontracté. Cela a été un peu un ajustement, mais j’étais impatient de relever un nouveau défi et c’est définitivement ce que j’ai.”

Lors de la Coupe du monde, qui débute en novembre au Qatar, les États-Unis sont dans le groupe B avec le Pays de Galles, l’Angleterre et l’Iran et disputent leur premier match contre les Gallois le 21 novembre.