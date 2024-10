Matt Smith partage une mise à jour choquante sur « House of the Dragon »

Matt Smith, qui incarne Daemon Targaryen dans Maison du Dragon, a déclaré qu’il n’avait rien entendu de la saison trois.

Ses remarques interviennent au New York Comic Con, où il a été rejoint par Fabian Frankel (Criston Cole) et Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen).

Fait intéressant, à l’exception du Couronne star, tous les autres acteurs présents dans les panels ont déclaré qu’ils avaient une idée approximative de la direction que prendrait l’histoire après la saison deux.

« Je n’ai pas entendu parler de peau ni de cheveux. Je ne sais pas pour vous les gars. Je n’ai rien entendu, n’est-ce pas ? a demandé l’acteur britannique à sa co-star. « J’ai entendu certaines choses que je ne pourrais pas partager ici », a déclaré Fabian.

Au milieu des discussions sur la saison à venir, les critiques sur la saison dernière étaient mitigées. George RR Martin, le créateur du Game of Thrones univers, a expliqué comment l’histoire avait été adaptée de ses livres.

« Je n’attends pas avec impatience d’autres articles que je dois écrire sur tout ce qui ne va pas avec House of the Dragon… mais je dois le faire aussi, et je le ferai », a écrit Martin.