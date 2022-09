NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “The Crown”, Matt Smith, partage ses interactions avec la famille royale britannique et affirme avoir entendu une fois que la reine Elizabeth II avait l’habitude de regarder l’émission télévisée à succès.

Lors d’une récente apparition dans “Today”, Smith s’est confié sur le moment où il a rencontré le futur roi Charles III et le prince Harry. Alors qu’il n’a réussi qu’à complimenter le roi sur ses chaussures, il a rencontré Harry lors d’un match de polo et a obtenu la confirmation qu’il était un fan de la série.

“J’ai rencontré Harry une fois au polo, ce qui semble un peu grandiose, mais ce n’était pas si grandiose. Et il s’est approché de moi et il a dit ‘Grand-père’ parce qu’il a regardé le spectacle”, se souvient Smith. “Je ne peux pas prétendre savoir s’il le regarde actuellement, mais il en a regardé un peu à l’époque.”

Smith a également partagé qu’il avait “entendu que la reine l’avait regardé” et qu’elle avait l’habitude de consacrer ses dimanches soirs à regarder l’émission Netflix sur un projecteur.

Pendant les deux premières saisons de “The Crown”, Smith a joué la version plus jeune du duc d’Édimbourg, le prince Philip. Il a joué le personnage réel depuis le moment où lui et la reine se sont mariés en 1947 jusqu’à son couronnement en 1953 jusqu’à la naissance du prince Edward en 1963.

Le rôle a ensuite été transmis à Tobias Menzies, qui a joué le prince Philip tout au long des saisons 3 et 4, qui couvraient les événements de 1964 au début des années 1990.

Il semble que l’inspiration réelle derrière le personnage n’était pas trop satisfaite de l’idée que l’histoire de sa famille se déroule dans une émission de télévision. Un ami de Smith a rencontré le prince Philip lors d’un événement et n’a pas pu s’empêcher de lui demander ce qu’il pensait de la série.

“Un de mes amis était assis à côté de lui à [a] dîner une fois, et il lui a demandé. En fait, je pense que Philip a demandé à mon ami s’il avait fait “The Crown””, a-t-il dit. “Le premier plat est sorti, puis le deuxième plat est sorti, puis le troisième plat est sorti, et mon ami n’a pas pu résister. à la fin du repas. Il était comme, ‘Philip je dois demander, avez-vous regardé ‘The Crown?’ Et il s’est apparemment retourné et a dit: “Ne sois pas ridicule.””

Lors d’une apparition dans “The Late Late Show with James Corden” en février, le prince Harry a expliqué ce qu’il pensait de l’émission Netflix, affirmant qu’elle donnait aux fans “une idée approximative de ce à quoi ressemble ce style de vie” et ce que cela signifie mettre “le devoir et le service au-dessus de la famille et de tout le reste”.

“Je suis beaucoup plus à l’aise avec ‘The Crown’ que je ne vois les histoires écrites sur ma famille ou ma femme [Meghan Markle] ou moi-même parce que c’est la différence entre [‘The Crown’] est évidemment une fiction. Prenez-le comme vous voulez, mais cela est rapporté comme un fait parce que vous êtes censé être une nouvelle. J’ai un vrai problème avec ça”, a déclaré Harry dans l’émission.

Après la mort de la reine, “The Crown” a interrompu la production de la saison 6 par respect pour la monarque et ses nombreuses années de devoir et de service.

Avant la pause dans la production, le créateur Peter Morgan s’est ouvert à Deadline sur le but, disant que c’était de montrer son amour pour la reine.

“” The Crown “est une lettre d’amour pour elle, et je n’ai rien à ajouter pour le moment, juste du silence et du respect”, a déclaré Morgan. “Je m’attends à ce que nous arrêtions de filmer par respect aussi.”

Smith a également parlé de ses propres sentiments face à la perte de la reine, affirmant qu’il souhaitait retourner à Londres après son décès pour lui rendre hommage et célébrer sa vie à sa manière.

“Je pense que c’est un morceau d’histoire. Je ne pense pas que nous aurons un jour un monarque qui servira à nouveau pendant 70 ans”, a-t-il déclaré. “Elle a vu 13 premiers ministres aller et venir, comme 14 présidents, ou quelque chose comme ça. Je veux juste être à Londres, je veux en faire l’expérience. Je veux vraiment participer à la cérémonie.”

Il a expliqué que, bien que sa mère assiste à la procession en personne, il a noté qu’il n’était pas sûr d’être là, disant qu’il pourrait finir par la regarder à la télévision dans un pub avec certains de ses amis.