Matt Roloff de Little People vend 16 acres de terres agricoles pour TRIPLE le prix qu’il a payé à son ex-femme Amy au milieu d’une vilaine querelle

LITTLE People, la star de Big World, Matt Roloff, vend les 16 acres de terres agricoles de son ex-femme Amy pour le triple du prix auquel elle les lui a vendus au milieu de leur vilaine querelle.

Matt, 60 ans, a mis en vente 16 acres de la ferme pour la modique somme de 4 millions de dollars le 12 mai.

CCM

Matt Roloff vend les 16 acres de Roloff Farms de son ex-femme Amy pour le triple du prix qu’il lui a payé en 2020[/caption]

CCM

Amy a vendu à Matt 32,28 acres pour 975 000 $, car il vend maintenant 16 acres de sa part pour 4 millions de dollars.[/caption]

Le Sun peut révéler en exclusivité la partie de Roloff Farms à vendre qui appartenait autrefois à son ex-femme Amy, 57 ans.

Amy a vendu 32,28 acres de terrain pour 975 000 $ le 13 août 2020.

Matt a contracté un prêt d’un montant de 825 000 $ pour l’échange de propriété.

Matt a mis 16 des 32,28 acres d’Amy sur le marché pour 4 millions de dollars après avoir rénové la maison principale et ajouté plus de fonctionnalités.

Le bureau de l’évaluateur du comté de Washington dans l’Oregon a estimé les 32,28 acres de terrain à 1 834 520 $.

En savoir plus sur Matt Roloff GROS PROBLÈME Les fans de Little People promettent de BOYCOTT si Matt et Caryn ne sont pas virés FAUX AMIS? Matt SNUBS de Little People, le mari de l’ex-femme d’Amy dans la vente d’une ferme familiale de 4 millions de dollars

“TU ES DEVENU FOU !”

La décision de Matt de fixer un prix élevé pour le terrain a provoqué des tensions avec Amy, avec qui il était marié de 1987 à 2016, lors de la finale de la saison Little People, Big World.

Le père de quatre enfants se dispute avec ses fils jumeaux, Zach et Jeremy, tous deux âgés de 32 ans, car il n’a pas pu parvenir à un accord financier sur la vente de la ferme.





Amy a déclaré lors de la finale: “Je pense que tu es devenu fou ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas les détails de la négociation avec les deux garçons. Pour le prix que c’est, les enfants ne peuvent pas se le permettre.

Matt a répondu: “La bonne nouvelle est qu’il y a 93 acres pour cette famille.”

Amy a riposté : « Non, il y a 93 acres pour Matt Roloff. Cela ne fait plus partie de la famille.

QUERELLE DE FAMILLE

En cette saison de Little People, Big World, Matt s’est disputé avec son fils Zach à propos de la ferme après avoir refusé ses offres sur la propriété.

Le rejet a déclenché une rupture entre les deux, dont Zach avait parlé dans l’émission.

Il a dit: “Mon père encourageait définitivement la conversation, [wife] Tori et [Matt’s girlfriend] Caryn [Chandler] est venu aussi.

« Le côté nord, ce sont les 30 acres que ma mère et mon père partageaient, et tout cela était bizarre, il commence à trouver des excuses… tout à coup, ma femme et moi ne sommes pas assez bons pour diriger la ferme.

“Que nous n’ayons pas l’argent, que nous n’ayons pas les compétences… Tori a dit:” Ce n’était pas cool, je ne veux jamais voir quelqu’un parler à mon mari comme ça. “”

La dispute a en outre provoqué une division au sein de la famille, car Zach a choisi de prendre du recul par rapport à ses fonctions à la ferme.

Zach et Tori ont également pris la décision de déménager de leur maison de l’Oregon à leur nouvelle demeure d’un million de dollars à Battle Ground, Washington.

FILS SNOBBÉ

Le frère jumeau de la star de TLC, Jeremy, a fait un geste similaire en achetant sa propre ferme avec sa femme, Audrey.

Jeremy a précédemment fait une offre sur la propriété, que Matt n’a pas non plus acceptée.

La femme de Jeremy, Audrey, a écrit sur Instagram à cette époque, disant que ne pas acheter la ferme était la « mort d’un rêve ».

Les fans ont soupçonné à un moment donné que Matt et le plus jeune fils de son ex-femme Amy, Jacob, reprendraient la ferme, car il y est souvent photographié en train de travailler aux côtés de son père.

FERMES ROLOFF

La superficie à vendre comprend la maison principale qui compte cinq chambres et six salles de bains.

La maison récemment rénovée comprend également un porche, un garage pour six voitures, une piscine creusée et plus encore.

La propriété possède également la célèbre grande grange rouge, qui dispose d’un studio de production télévisée, d’une suite d’invités, d’un stand de ferme et d’une boutique de cadeaux.

En savoir plus sur le soleil américain PANNEAU D’AVERTISSEMENT? Nouveau détail sur la relation entre une femme disparue et son ex après que les flics ont retrouvé le corps CRI DÉVERSANT Le dernier acte brutal du fils du juge avant de plonger nu sur 16 étages jusqu’à sa mort

D’autres caractéristiques fantaisistes de la propriété comprennent un bateau de pirates, un château médiéval d’inspiration allemande, des sentiers et des ponts.

La liste des propriétés reste “active” aujourd’hui.

Matt Roloff/Instagram

Le terrain reste à vendre après son arrivée sur le marché en mai[/caption]

CCM

Son Zach se querelle avec son père pour avoir refusé de lui vendre le terrain[/caption]

Audrey Roloff Instagram

Le frère jumeau de Zach, Jeremy, a également manifesté son intérêt pour la reprise de la ferme[/caption]