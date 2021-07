Matt Roloff de Little People reçoit la visite de ses petits-enfants et commence un «projet» à la ferme juste un mois avant le mariage de l’ex Amy

Little People, Matt Roloff de Big World a reçu la visite de ses quatre petits-enfants et s’est vanté d’avoir lancé son « dernier projet » à la ferme.

Le 28 août, l’ex de Matt Amy va se marier avec son fiancé Chris Marek sur la propriété.

Matt Roloff de Little People, Big World a pu voir ses quatre petits-enfants à la ferme[/caption]

Il a également révélé qu’il avait lancé son « dernier projet » sur la propriété[/caption]

Mat, 59 ans, a pris à Instagram pour révéler qu’il passait la journée avec ses petits-enfants, comme une photo le montrait souriant sur sa voiturette de golf avec le fils de Zach, Jackson, et l’aînée des enfants de Jeremy, Lilah.

La star de télé-réalité l’a légendé : « Des temps passionnants @rolofffarms construisant le dernier projet de papys.

«Tous les petits-enfants se sont présentés aujourd’hui #jackson #ember #lilah #bode pour horodater la fondation avec leurs précieuses empreintes de mains.

« J’adore ces jeunes jusqu’à la lune et retour. ….peut-être encore plus den dat !

Matt a partagé un clip de ses petits-enfants écrivant leur nom sur du ciment humide au milieu de toute la construction[/caption]

Matt a également partagé un clip qui montrait Jérémy, le mari d’Audrey, aidant à écrire le nom de ses enfants dans le ciment humide, pendant que la construction se déroulait en arrière-plan.

Cependant, les gens n’ont pas tardé à souligner que le «projet» de Matt le fermait car le mariage d’Amy allait bientôt avoir lieu sur la propriété.

Une personne a écrit : « Vous pensiez qu’aucune construction n’allait avoir lieu avant le mariage ? tandis qu’un autre a ajouté, exactement ce que je pensais … construction avant le mariage ??????”

Le projet de Matt intervient juste un mois avant que son ex Amy ne se marie avec son fiancé Chris Marek à la ferme[/caption]

Un troisième a sonné: « Amy va-t-elle être d’accord avec son prochain mariage … »

Alors que le mariage d’Amy approche à grands pas, les fans ne devraient pas s’attendre à voir Matt et sa petite amie Caryn Chandler là, comme ils ne sont pas invités.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram Live mettant en vedette Amy et sa copine Lisa Dixon, un fan a demandé au Petit peuple, grand monde star : « Est-ce que Matt et Caryn seront au mariage ?

Amy a répondu : « Non. Non, juste trop d’histoire, et je ne voudrais pas que mon ex assiste au mariage avec sa petite amie de longue date.

Matt et sa petite amie Caryn Chandler ne sont pas invités à la journée spéciale[/caption]

Lisa a ensuite interrompu avec: «Caryn n’a-t-elle pas dit dans l’émission qu’elle ne voudrait même pas y aller? Et j’ai aussi pensé qu’il était intéressant que [Caryn] s’est juste appelée « la petite amie de longue date de Matt ».

Alors que Matt et Caryn ne seront pas là, Amy est toujours en train de se marier au ferme à Hillsboro, Oregon.

Une source auparavant a dit en exclusivité au Sun: « Amy et Chris envisagent maintenant de se marier à la ferme, et ce sera dans trois mois, les choses se mettent en place.





«C’était l’idée de Matt au départ et Caryn l’a acceptée parce qu’ils essaient de garder les choses cordiales entre eux tous.

« La raison pour laquelle Amy ne voulait pas l’avoir à la ferme au début est à cause de l’histoire émotionnelle là-bas, et elle ne savait pas encore si tout le monde était sur la même longueur d’onde.

« Caryn n’est pas une grande fan d’Amy, elle pense qu’elles sont plus des connaissances que des amis, mais elle veut juste que Matt et la famille soient heureux et que tout le monde passe à autre chose… »