LITTLE People, la star du Big World, Matt Roloff, a pris une pause dans la ferme familiale pour profiter d’une escapade romantique avec sa petite amie, Caryn Chandler.

Les deux se sont envolés pour Cabo San Lucas, au Mexique, pour s’amuser au soleil et ont rencontré des amis pendant leur séjour.

Mat, 59 ans, travaillait dur dans sa ferme, construire sa propre cabane – surnommé «la cabane de grand-père» – et la création d’une nouvelle maison pour lui et Caryn, car elle ne veut pas vivre au même endroit que son ex-femme Amy.

Le patriarche Roloff a partagé quelques photos de leur voyage sur Instagram, montrant les bons restaurants où ils ont mangé et les vues imprenables qu’ils ont admirées.

Dans le premier plan, l’heureux couple avait un grand sourire alors qu’ils étaient assis l’un en face de l’autre à une table à manger, qui était assise juste à côté d’une piscine carrée.

Matt portait un jean et un bouton noir, tandis que Caryn portait une jupe à imprimé animal et un chemisier blanc à épaules dénudées.

Une autre photo montrait une grande piscine extérieure sinueuse qui se trouvait juste sur la plage, donnant à Matt et à sa petite amie une vue parfaite sur l’océan.

Les deux ont posé pour une deuxième photo de restaurant dans le troisième plan, bien que cette fois-ci, ils aient mangé dans un endroit avec vue sur l’océan et la montagne.

le LPBW star portait un bouton coloré à manches courtes pour la sortie, et Caryn a opté pour un haut noir à épaules dénudées.

Matt a sous-titré la galerie d’escapade: «Moi et @ carynchandler1 nous relaxons et profitons d’un peu de repos loin de @oregon dans le paisible @cabosanlucasmexico.

«#NextstopArizona… hey @texas # texasdoyouhaveroomfor… @rolofffarms? …. # Oregonhasgonecrazy #stoptheviolence. »

Caryn a également partagé une photo de ce même repas, bien que dans le sien, elle ait partagé qu’ils avaient rencontré quelques amis et les avaient inclus dans une photo de groupe.

Elle a écrit: «Escapade rapide avec mon gars et beau dîner sur le toit avec des amis. «

Matt vient de terminer sa cabane en rondins achevée et a fait visiter l’intérieur aux fans.

Dans une vidéo, Matt a montré à ses partisans un poêle à bois, une table en bois, une échelle près de la fenêtre, des lits superposés, un casier pour les pieds, une chaise et des décorations en peau d’animal accrochées au mur.

Le week-end dernier, le patriarche Roloff a accueilli toute sa famille, y compris son ex Amy et son fiancé Chris Marek, au ferme pour une réunion printanière.





Matt et Amy, qui ont divorcé en 2016 après près de 30 ans de mariage, ont eu leurs quatre enfants – Jeremy, Jacob, Zach et Molly – lors de la journée familiale.

Après avoir profité de la célébration de la journée ensoleillée, Matt a partagé quelques photos de tout cela sur Instagram, y compris une photo douce et souriante de tout le monde ensemble.

Il a écrit à côté des clichés: «Attendez ?? Quoi?? Mon clan tous ensemble profitant du premier barbecue annuel de la ferme familiale roloff de la journée ensoleillée d’avril à @rolofffarms. »