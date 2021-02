Matt Roloff, de Little People, montre une nouvelle cabane en rondins qu’il s’est construite après avoir expulsé son ex-femme Amy de la ferme familiale

LITTLE People, la star du Big World, Matt Roloff, travaille dur sur diverses constructions de sa ferme depuis des mois, et il vient de terminer une nouvelle cabane en rondins.

Le nouveau bâtiment arrive après que l’homme de 59 ans ait expulsé son ex-femme Amy de la propriété après près de 30 ans là-bas.

Amy, 56 ans, y vit pendant des années après elle et Matdivorce de 2016, mais il l’a finalement racheté de sa part de la ferme et elle a déménagé en février dernier.

Maintenant qu’ils ont tous deux déménagé, lui avec Caryn Chandler et elle avec son fiancé Chris Marek, Matt donne à la propriété Roloff un rafraîchissement majeur avec de nouvelles maisons et de nouveaux équipements.

Jeudi, Matt a révélé qu’il avait construit lui-même une cabane en rondins.

Le LPBW Star se tenait devant l’établissement, tout en tenant une grande hache, et regardait directement la caméra, l’air fière de son accomplissement.

La maison en bois a une fenêtre à côté de la porte d’entrée, ainsi qu’une sur le côté, et un petit porche avec un petit banc et une couverture en surplomb.

Matt a légendé la photo: «Je vous révèle tous… La cabine de grand-père… Estb. 2021. Construit par Matt Roloff. »

Il a ajouté quelques hashtags, partageant qu’il est «super content de cette structure [and] adore quand une nouvelle vision prend vie. »

Il a poursuivi: «Petits-enfants, bons temps à venir. Le meilleur est à venir. »

Matt et son ex Amy partagent quatre enfants: Zach, 30 ans, Jeremy, 30 ans, Molly, 27 ans et Jacob, 24 ans.

Ils ont également quatre petits-enfants, car Zach a deux enfants avec sa femme Tori et Jeremy en a deux avec sa femme Audrey.

En plus de la cabane en rondins, Matt a également travaillé dur pour construire une nouvelle maison pour lui et sa petite amie Caryn, car elle ne veut pas vivre dans la même maison qu’il partageait avec son ex-femme.

La femme de 53 ans a été l’assistante personnelle de Matt pendant de nombreuses années avant leur rencontre, et elle refuse de vivre à la ferme jusqu’à ce que la nouvelle maison soit terminée parce qu’elle ne veut pas qu’on lui rappelle Amy.

En attendant que le nouvel endroit soit terminé, Caryn a acheté une nouvelle maison à Oregon après avoir mis son ancien en vente.

Le presque Maison de 1500 pieds carrés dispose de trois chambres et de deux salles de bain et demie.

Une source a révélé: «Caryn et Matt ont vécu beaucoup de choses depuis son divorce avec Amy.

« Elle adorerait vivre à la ferme, mais elle a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas vivre dans Amyest la vieille maison et veut que Matt termine la maison de ses rêves.

L’initié a ajouté: « Caryn veut un nouveau départ et ne veut pas remplir les chaussures d’Amy en étant dans la maison qu’ils partageaient ensemble.

« Elle a récemment emménagé dans une autre petite maison et est heureuse où elle est pour le moment, mais espère qu’ils pourront vivre ensemble à la ferme à l’avenir. »

Le mois dernier, Matt a offert aux fans une mise à jour sur la construction, avec une photo de lui à l’intérieur de sa «salle de guerre» avec un masque bleu et une maquette de la maison assise sur le bureau devant lui.

Matt a sous-titré le plan en cours: «Je travaillais dans ma ‘salle de guerre’ pour essayer de comprendre le plan de classement autour du nouveau plan de maison pour @ carynchandler1 et moi.

«C’est complexe … mais un puzzle amusant à résoudre.»