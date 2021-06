Matt Roloff de Little People montre l’aménagement de sa nouvelle maison à la ferme alors qu’il se prépare à épouser sa petite amie Caryn Chandler

Little People, Matt Roloff de Big World a montré l’aménagement de sa nouvelle maison à la ferme alors qu’il se préparait à épouser sa petite amie Caryn Chandler.

Mat, 59 ans, a partagé le cliché d’un terrain vide sur Instagram.

le Petit peuple, grand monde La star a expliqué qu’il avait à peu près « un coup » pour déterminer le « positionnement et la disposition exacts » de sa « nouvelle maison ».

Matt a taquiné dans la légende du cliché: « Pas aussi facile que vous pourriez le penser. »

Matt et son ex-femme Amy, 56 ans, divorcé en 2018.

Peu de temps après qu’Amy ait quitté la ferme familiale Roloff l’année dernière, Matt a montré aux fans l’intérieur de son cabane en rondins de luxe « terminée », qu’il avait fait construire pour sa nouvelle future mariée.

Avec une photo extérieure de la cabine, la star de télé-réalité a fourni un cliché qui a montré sa fiancée, Caryn, alors qu’elle était assise dehors sur une bûche.

Au cours du mois dernier première de la saison de l’émission TLC, Matt a insisté pour qu’Amy, qui est maintenant fiancée à agent immobilier Chris Marek, devrait considérer la ferme de 110 acres comme lieu de mariage alternatif.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun que Amy est pleinement à bord et a même appelé à une trêve avec Caryn.

L’initié a déclaré: « Amy et Chris prévoient maintenant de se marier à la ferme, et ce sera dans trois mois, les choses se mettent en place.

«C’était l’idée de Matt au départ et Caryn l’a acceptée parce qu’ils essaient de garder les choses cordiales entre eux tous.

« La raison pour laquelle Amy ne voulait pas l’avoir à la ferme au début est à cause de l’histoire émotionnelle là-bas, et elle ne savait pas encore si tout le monde était sur la même page.

« Caryn n’est pas une grande fan d’Amy, elle pense qu’elles sont plus des connaissances que des amis, mais elle veut juste que Matt et la famille soient heureux et que tout le monde passe à autre chose. »

Des «règles strictes en matière de santé et de sécurité» auront lieu car les invités au mariage seront testés pour COVID-19[feminine préalablement.

Récemment, Jacob, 24 ans, a retrouvé son père Matt et son neveu de quatre ans Jackson, l’enfant de Zacharie Roloff, 31 ans et sa femme Tori, 30 ans, sur la ferme familiale.

Après avoir pris un selfie avec Jackson, Jacob, qui est marié à Isabelle Rock, 23 ans, a partagé deux vidéos de Mat conduisant une grue alors qu’il transportait de la terre et participait aux « manœuvres de la pelle A1 ».

Jacob a écrit : « Transporter de la terre et planter des graines avec @mattroloff, J et Luna.

Jacobla visite de s est venue après qu’il a affirmé sur Instagram qu’il avait été « molesté » et « soigné » par le producteur exécutif de terrain Christophe Cardamone, 44 ans.

Chris, qui a été arrêté en 2008 pour des crimes sexuels sur des enfants. avait travaillé en tant que producteur principal sur le programme TLC pour 134 épisodes entre 2007-2010.





Jacob avait entre 10 et 13 ans lorsque Chris travaillait sur l’émission TLC.

La star de télé-réalité a clairement indiqué sur les réseaux sociaux que ses parents, Matt et Amy, sont pas à blâmer pour l’incident allégué.

Cependant, les fans a accusé Matt d’avoir « minimisé » les affirmations de son fils sur les abus allégués.