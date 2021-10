Matt Roloff de Little People et sa petite amie Caryn posent sur une photo rare alors que la saison des citrouilles commence dans la célèbre ferme familiale

PETITS Gens, Grands Mondes Matt Roloff a posé aux côtés de sa petite amie Caryn Chandler alors que sa famille commençait à s’occuper pour la saison des citrouilles.

Mat, 59 ans, avait l’air fier comme un coup de poing avec Caryn qu’il a enrôlé pour aider la famille dans leur célèbre ferme alors que les visiteurs affluent de tout le pays.

Instagram @carynchandler1

Little People, Matt Roloff de Big World et sa petite amie Caryn Chandler étaient occupés à travailler sur la ferme familiale au début de la saison des citrouilles[/caption]

Instagram @rolofffarms

La plupart de la famille était sur place pour la saison la plus occupée de la ferme, y compris le fils Jacob[/caption]

L’air très officiel, Caryn a enfilé un tablier orange vif de Roloff Farms et portait un talkie-walkie alors qu’elle se penchait près de son beau qui conduisait une voiturette de golf.

« La saison des citrouilles bat son plein », a-t-elle légendé la publication Instagram.

Ses fans ont adoré la photo heureuse du couple et l’ont félicitée pour son aide dans la ferme de Matt.

« Quel beau couple ! La ferme prospère à nouveau », a écrit un fan dans les commentaires.

Un autre a ajouté : « Il y a ce couple heureux. J’adore vous voir ensemble.

Et un troisième a commenté : « Quelle journée fabuleuse et magnifique vous avez pour commencer la saison !





Matt et sa famille, y compris son ex-femme, Amy Roloff, 56 ans, a accueilli des invités de tout le pays avec leur plus jeune fils, Jacob, pendant la période la plus achalandée de leur ferme de l’année.

Les stars de TLC Petit peuple, grand monde ont montré leur cultiver comme son célèbre saison des citrouilles a débuté ce week-end avant Halloween à la fin du mois.

Avec des visites en chariot, une forêt effrayante et des parcelles de citrouilles, les invités ont posté des photos de leurs visites amusantes sur Instagram.

Amy s’est déguisée en pom-pom girl pour accueillir joyeusement les invités à la ferme de l’Oregon, qui s’est avérée être un succès auprès des personnes qui ont voyagé à travers les États-Unis.

PLAISIR À LA FERME

Un aperçu de la visite en chariot a montré au chauffeur et au guide les caractéristiques amusantes de la ferme, notamment « l’arche de Noé » avec des découpes d’animaux sauvés.

D’autres activités amusantes comprenaient le magnifique sentier panoramique, qui permettait aux visiteurs d’explorer la ferme et des activités amusantes à pied.

Les invités pouvaient tirer sur des cibles avec de gros canons à air, se faire maquiller le visage ou monter à bord du nouveau « Choo Choo Train » de la ferme.

Les Roloff ont également montré leur magasin de cadeaux à l’intérieur d’une grange restaurée vieille de 100 ans, que Matt a restaurée et qui était la vue d’Amy. noces récentes au nouveau mari, Chris Marek.

La boutique de cadeaux comprenait des souvenirs en édition limitée, des masques faciaux et de la «célèbre salsa», qui «s’envolait des étagères».

Après avoir exploré la Spooky Forest, les invités pouvaient choisir le carré de citrouilles, où les prix commençaient à 0,69 $ la livre.

LA CÉLÈBRE FERME

Jacob et Matt ont été aperçus le jour de l’ouverture de la ferme en train de rouler dans une voiturette de golf.

Une photo du couple a été publiée sur l’Instagram de Roloff Farms.

La légende disait : « Qui est excité ?! La saison des citrouilles 2021 est officiellement arrivée ! Le premier jour a décollé sans accroc, ces deux-là ont aidé à s’en assurer . «

Les Ferme de 100 acres en Helvetia – à seulement 15 miles à l’extérieur de Portland – est dirigé par le patriarche Matt.

La famille a acheté la « petite propriété supérieure » en 1990, alors qu’elle n’avait qu’une « vieille ferme démolie, une grange en ruine et un verger de pêchers envahi par la végétation ».

Au cours des années, Fermes Roloff a été transformé en plus de 100 acres et attire des visiteurs du monde entier, ce qui a été vu dans la populaire série de téléréalité de la famille.

La propriété tentaculaire abrite le célèbre champ de citrouilles de 36 acres de la famille, ainsi qu’un navire en bois construit à la main.

Roloff Farms possède également plusieurs structures uniques à travers le pays, y compris le « terrain de jeu utopique » construit par la famille qui divertissait autrefois les enfants Roloff désormais adultes.

Drame familial

L’année dernière, Matt a expulsé son ex-femme Amy de la ferme familiale des années après leur divorce.

Peu de temps après avoir quitté les lieux, Matt a montré aux fans l’intérieur de son cabane en rondins de luxe « terminée » il a construit avec Caryn.

Il se vantait d’une photo extérieure de la cabine, ainsi que d’un cliché qui montrait sa fiancée, Caryn Chandler, assise dehors sur une bûche.

Amy et Matt – qui ont finalisé leur divorce en avril 2016, a acheté la ferme en 1990 pour seulement 185 000 $.

La mère de quatre enfants enfin a déménagé en février de l’année dernière et a vendu ses 32 acres à Matt en août dernier pour 975 000 $.

Amy, qui est maintenant mariée à agent immobilier Chris, acheté une maison à cinq lits, quatre salles de bain et 3 767 pieds carrés à Hillsboro, Oregon en septembre 2019 pour 588 500 $.

Instagram @rolofffarms

Amy Roloff était également sur place, saluant les invités déguisés en pom-pom girl[/caption]

Référez-vous à la légende

La ferme familiale est une caractéristique majeure de Little People, Big World de TLC[/caption]

CCM

Caryn et Matt partagent leur temps entre vivre à la ferme et chez elle en Arizona[/caption]





Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe US Sun ? Écrivez-nous à exclusif@the-sun.com ou appeler 212 416 4552. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS