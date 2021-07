LITTLE People, la star de Big World Matt Roloff et sa petite amie Caryn Chander « quitteront la ville » lorsque son ex Amy épousera son fiancé Chris Marek dans leur ferme familiale, a déclaré une source en exclusivité au Sun.

Bien qu’elle les ait laissés utiliser la ferme de citrouilles à Hillsboro, dans l’Oregon, Amy a révélé son ex et son nouvel amour ne seront pas invités à leur grand jour.

Instagram

Matt Roloff et sa petite amie Caryn Chandler ont offert la ferme à son ex et fiancé pour leur grand jour[/caption]

Instagram

Amy et Chris Marek ont ​​décidé de ne pas avoir Matt et Caryn à leur mariage[/caption]

Un initié révélé Mat, 59 ans, et Caryn, 53 ans, ne pourraient pas être plus heureux de la décision après en avoir discuté avec le couple.

La source a expliqué: « Ils sont plus que ravis de ne pas aller au mariage et prévoient d’aller en Arizona pour une escapade romantique où ils ont un maison de vacances.

«Ils ont offert à Amy et Chris un petit cadeau pour montrer leur appréciation car ils sont en bien meilleurs termes, mais ils sont heureux de ne pas être présents, ce serait trop bizarre pour tout le monde.

« Matt et Caryn veulent juste qu’ils puissent faire leur propre truc et sentir que ce sera fini avant qu’ils ne le sachent.

« Amy et Chris peuvent utiliser la ferme gratuitement, mais ils paient bien sûr pour leur propre mariage. »

L’initié a ajouté que bien que les couples n’aient pas toujours été d’accord, ils sont désormais «bien placés» pour le bien des enfants et des petits-enfants.

Le Sun a contacté TLC pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

Matt et Caryn ont acheté leur maison en Arizona à ses parents en juin 2018 pour 375 000 $ à la suite de son divorce.

N’ATTENDEZ PAS D’INVITATION

Amy, 58 ans, a continué Instagram en direct plus tôt ce mois-ci avec sa copine Lisa Dixon et elle a partagé des nouvelles bouleversantes sur ses noces du 28 août.

Tout a commencé lorsqu’un fan a demandé au LPBW star : « Est-ce que Matt et Caryn seront au mariage ?

A quoi Amy a répondu : « Non. Non, juste trop d’histoire, et je ne voudrais pas que mon ex assiste au mariage avec sa petite amie de longue date.

Lisa a ensuite interrompu avec: «Caryn n’a-t-elle pas dit dans l’émission qu’elle ne voudrait même pas y aller? Et j’ai aussi pensé qu’il était intéressant que [Caryn] s’est juste appelée « la petite amie de longue date de Matt ».

En avril, une source a déclaré en exclusivité au Sun Matt et Caryn n’avaient pas reçu leurs invitations, cependant, on s’attendait à ce qu’ils y assistent à ce moment-là.

MARIAGE À LA FERME

Nous avons révélé plus tard qu’ils organiseraient le grand jour à la ferme après avoir eu du mal à trouver un lieu pendant la Covid-19 pandémie.

Un initié a déclaré à l’époque: « Amy et Chris prévoient maintenant de se marier à la ferme, et ce sera dans trois mois, les choses se mettent en place.

«C’était l’idée de Matt au départ et Caryn l’a acceptée parce qu’ils essaient de garder les choses cordiales entre eux tous.

« La raison pour laquelle Amy ne voulait pas l’avoir à la ferme au début est à cause de l’histoire émotionnelle là-bas, et elle ne savait pas encore si tout le monde était sur la même longueur d’onde.

« Caryn n’est pas une grande fan d’Amy, elle pense qu’elles sont plus des connaissances que des amis, mais elle veut juste que Matt et la famille soient heureux et que tout le monde passe à autre chose. »

Les deux femmes ont une histoire, comme Amy l’a écrit dans son livre de 2019, A Little Me, elle pensait que Matt avait plus qu’une relation de travail avec leur gestionnaire de ferme de l’époque, Caryn.

Elle a écrit : « J’ai vu des messages, des photos et d’autres choses qui n’auraient pas dû être partagées entre des personnes qui venaient de travailler ensemble et qui étaient toujours mariées à d’autres personnes… J’étais dévastée… »

UN MOMENT inconfortable

Les fans ont décrit la première de la saison de l’émission familiale TLC comme « grincer des dents » alors que Matt a insisté sur le fait que son ex Amy devrait envisager la ferme de 110 acres comme lieu de mariage possible.

Le quatuor savourait un verre rare ensemble dans la nouvelle maison d’Amy et Chris lorsqu’ils ont été interrogés sur leurs projets.

Chris est intervenu en disant: « Eh bien, vous savez, il s’agit de toutes ces annulations, c’est… il s’agit vraiment de trouver d’abord un lieu. »

« Nous pensons que vous devriez le faire à la ferme », a déclaré Matt avec un sourire choquant.

Cependant, Amy semblait confuse alors qu’elle se grattait la tête tandis que Chris se penchait simplement en avant sur sa chaise – les deux restant silencieux.

Ils semblaient tous les deux surpris et comme Chris a demandé, « Vraiment? » Matt a insisté à plusieurs reprises pour qu’ils utilisent sa ferme.

« Absolument, » acquiesça Caryn.

Après un nouveau silence gêné, Matt a ajouté: « Je veux dire, je veux dire que je ne me suis pas contenté de spontané, nous y avons pensé, vous savez. Si tu veux. »

Amy a continué à sembler bouleversée et a répondu: « Ouais, eh bien, je ne sais pas à ce sujet. »

Chris, 55 ans, a quant à lui déclaré qu’il était « très ouvert » à l’idée, et le couple serait revenu après de nouvelles discussions.





Matt et Amy sont mariés depuis 27 ans et ont quatre enfants ensemble : Jérémy et Zach, tous les deux 31, Molly, 27 et Jacob, 24.

Ils ont également quatre petits-enfants, Jackson, quatre, Ember, trois, Lilah, un, et Bode, un.

Récemment, la femme de Jeremy, Audrey, ont annoncé qu’ils sont attend son troisième enfant.

Médias sociaux – Se référer à la source

Les noces du couple auront lieu dans les 110 acres Roloff Farms en Oregon[/caption]

Instagram

Amy et Chris doivent se marier le mois prochain après avoir repoussé leur mariage[/caption]

realtor.com

Matt et Caryn possèdent une maison de vacances en Arizona où ils passent souvent du temps[/caption]