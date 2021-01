Matt Roloff de LITTLE People a révélé que sa petite amie Caryn «lui faisait garder» sa moustache après qu’un fan lui ait claqué ses poils «laids» sur le visage.

L’homme de 59 ans a répondu à un certain nombre de commentaires sous une photo de lui devant sa nouvelle bande-annonce – cependant, au lieu de poser des questions sur son nouveau jouet, de nombreux fans n’ont pas pu s’empêcher de mentionner sa moustache.

Partageant une photo avec ses 681k abonnés Instagram, Mat avait l’air beau alors qu’il se tenait devant sa nouvelle remorque à benne basculante.

Vêtu d’une chemise à carreaux et d’un jean, le père de quatre enfants rayonnait alors qu’il montrait le dernier ajout à sa trousse à outils.

Plutôt que de regarder le gros camion rouge cependant, de nombreux fans étaient trop distraits par le LPBW la moustache de la star.

Un de ses disciples a écrit: «Hmm cette moustache.»

La star de télé-réalité a répondu: «Je sais que je sais. Mais @ carynchandler1 me fait garder. «

Un autre a ajouté: «Votez non pour la moustache de Matt», auquel il a répondu: «OK. J’ai compris. »

Tandis qu’un troisième intervenait: «Est-ce que tu fais pousser une moustache? !!»

Matt a répondu un peu penaud: « En quelque sorte »

Matt, 59 ans, sort avec Caryn, 53 ans, depuis quelques années après sa séparation de son ex-femme Amy Roloff après 29 ans de mariage.

Mat et Amy a divorcé en 2016, et ils ont tous deux déménagé dans les années qui ont suivi – lui avec Caryn et elle avec son fiancé Chris Marek.

Plus tôt ce mois-ci, une source a révélé que Caryn voulait continuer avec elle et le «nouveau départ» de Matt et ne voulait pas déménager dans la ferme familiale Roloff tant que la nouvelle maison ne serait pas terminée.

le LPBW La star a offert aux fans une mise à jour sur la construction, avec une photo de lui à l’intérieur de sa «salle de guerre» avec un masque bleu et un modèle de la maison assis sur le bureau devant lui.

Matt a sous-titré le plan en cours: «Je travaille dans ma ‘salle de guerre’ pour essayer de comprendre le plan de classement autour du nouveau plan de maison pour @ carynchandler1 et moi.

«C’est complexe … mais un puzzle amusant à résoudre.»

En attendant que le nouveau lieu soit terminé, Caryn a acheté une nouvelle maison à Oregon après avoir mis son ancien en vente.

Une source a révélé: «Caryn et Matt ont vécu beaucoup de choses depuis son divorce avec Amy.

« Elle adorerait vivre à la ferme, mais elle a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas vivre dans Amyest la vieille maison et veut que Matt termine la maison de ses rêves.

L’initié a ajouté: « Caryn veut un nouveau départ et ne veut pas remplir les chaussures d’Amy en étant dans la maison qu’ils partageaient ensemble.

« Elle a récemment emménagé dans une autre petite maison et est heureuse où elle est pour le moment, mais espère qu’ils pourront vivre ensemble à la ferme à l’avenir. »

Amy a officiellement quitté la ferme bien-aimée de la famille en février dernier, après près de 30 ans là-bas.