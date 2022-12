Matt Rhule: l’ancien entraîneur-chef des Panthers de la Caroline dit qu’il aurait «pris un autre emploi» en réfléchissant à son mandat avec l’équipe | Nouvelles de la NFL

Matt Rhule a été limogé de son poste d’entraîneur-chef des Panthers de la Caroline début octobre après avoir obtenu une fiche de 11-27 au cours de ses deux ans et demi à la tête

L’ancien entraîneur-chef des Panthers de la Caroline, Matt Rhule, a réfléchi à son mandat de deux ans et demi à la tête de la franchise NFL avec la conclusion que “je ne sais tout simplement pas si j’étais en forme là-bas”.

Rhule a été licencié cinq matchs dans la saison 2022, avec l’équipe 1-4 et son record global en charge 11-27. Mais, parlant sur La saison avec Peter Schrager podcast, Rhule a exprimé sa frustration face au projet auquel il s’est inscrit et à celui qu’il est devenu.

Rhule a été embauché par les Panthers en janvier 2020 après avoir été attiré loin du football universitaire et de Baylor, signant un contrat de sept ans d’une valeur de 62 millions de dollars.

“En fin de compte, nous avons parlé de:” Hé, nous allons avoir un plan de quatre ans, un plan de cinq ans “”, a déclaré Rhule.

“Si vous me dites:” Hé, nous avons un plan de deux ans “, alors je vais signer un groupe d’agents libres et le faire [differently].

“Ce qui était un plan de quatre ans est devenu très rapidement un plan de deux ans et cinq matchs.”

“Je ne suis pas en colère à ce sujet à la fin de la journée. Je comprends, mais si ça va être aussi rapide, alors nous allons signer d’autres agents libres, nous allons faire le commerce à succès, nous ‘ va faire ces choses.”

Sachant comment les choses se sont finalement déroulées, Rhule a ajouté : “Je pense que j’aurais probablement simplement pris un autre emploi.

“Un super endroit avec des gens formidables, mais je ne sais tout simplement pas si j’étais en forme là-bas.”

Après le départ de Rhule début octobre, le propriétaire des Panthers, David Tepper, a déclaré: “C’est une chose amusante, cette chose appelée patience. Si vous demandez au fan moyen, il penserait que j’ai été ridiculement patient.

“Je pense qu’il faut faire preuve d’une bonne dose de patience et [look at] les progrès qui se font. Gagne-t-on plus ? Avançons-nous différemment ? Dans toutes ces situations dont nous avons parlé, ça n’a pas été ça.”

Depuis le départ de Rhule, les Panthers sont allés 3-4 sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim Steve Wilks, l’équipe étant à peu près toujours en lice pour les séries éliminatoires à 4-8 dans une division NFC Sud médiocre.

La frustration de Rhule face à son licenciement découle de la conviction que l’équipe est en ligne pour concourir la saison prochaine avec quelques ajustements à la liste.

“Je pense que la trajectoire sur laquelle nous étions était correcte”, a-t-il déclaré. “C’était d’avoir une équipe qui pourrait faire un gros échange l’année prochaine.

Semaine 13 : SEMAINE AU REVOIR ; Semaine 14 : @ Seahawks de Seattle (6-5) ; Semaine 15 : contre les Steelers de Pittsburgh (4-7) ; Semaine 16 : contre les Lions de Détroit (4-8) ; Semaine 17 : @ Buccaneers de Tampa Bay (5-6) ; Semaine 18 : @ Saints de la Nouvelle-Orléans (4-8)

“Je pense que vous en voyez les signes en ce moment. Quand ils jouent bien en attaque, ils gagnent. Il y a une bonne défense là-bas. Je donne tout le crédit à Steve, je donne tout le crédit aux entraîneurs, mais j’en fais partie processus de construction.”

Il a ajouté: “La seule chose que je ne voulais pas faire était de quitter les gars tôt parce que je pensais que l’équipe aurait une chance si cette chose commençait à cliquer … avec peut-être le gros agent libre signant cette année pour surmonter le top, je pense que les Panthers pourraient gagner la NFC Sud pour les années à venir.”

Après moins de deux mois d’absence, Rhule est revenu dans les rangs universitaires, embauché par le Nebraska la semaine dernière pour diriger les Cornhuskers, qui ont enduré six saisons consécutives de défaites et ont disputé un match de bowling pour la dernière fois en 2016.

Le record d’entraîneur-chef de Rhule à l’université est de 47-43, relançant avec succès les programmes de Temple (de deux victoires en 2013 à 10 deux ans plus tard) et de Baylor (une victoire en 2017 à 10 en 2019) avant de faire le saut vers le NFL.

“Tout arrive pour une raison”, a déclaré Rhule. “Je suis ici [at Nebraska] et, vous savez quoi, je suis probablement censé être ici.”

