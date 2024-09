Dans une récente interview avec Collider Steve Weintraub pour Le Pingouin, Matt Reeves a confirmé que sa vision originale pour Le Batman a toujours fait partie d’une trilogie plus vaste, et Batman 2e partie n’est qu’un autre chapitre du parcours du Chevalier noir. Keanu Reeves a réaffirmé que son projet de trilogie restait intact, malgré quelques ajustements en cours de route. Weintraub a demandé si la trilogie était toujours d’actualité après le succès du premier film. « Oui, c’est toujours le plan », a déclaré Keanu Reeves, confiant. « Je veux dire, cela reste très proche du chemin que nous avions envisagé. »









Le succès de Le Batman était en partie dû à sa direction claire, et les fans étaient curieux de savoir si Reeves avait fait des ajustements à sa vision à long terme, en particulier avec l’introduction de Le Pingouin série dérivée, qui voit Colin Farrell reprend le rôle principal d’Oz Cobb de Le Batman. Keanu Reeves a reconnu que même si les choses ont légèrement changé, le cœur de la trajectoire de la trilogie reste le même. Il a expliqué :

« Les choses ont quelque peu changé. Donc, quand nous avons eu l’idée de faire

Le Pingouin

c’était quelque chose pour lequel j’avais toujours eu l’intention de continuer l’histoire de Penguin, et je voulais raconter cette histoire du début de son ascension au pouvoir. Parce que nous savons qu’il est présenté dans The Batman comme une sorte de personnage de niveau intermédiaire, en quelque sorte négligé, moqué, qui n’est pas encore aux yeux de quiconque le chef de file que nous connaissons dans l’histoire. Et donc, c’était délibéré parce que je voulais – même si ce n’était pas l’histoire d’origine de Batman, je voulais les histoires d’origine de ces autres personnages, de la Rogues Gallery et cette histoire devait à l’origine être l’entrée en matière du prochain film. «







« Le Pingouin » sera une véritable continuation de « The Batman »

Image via Warner Bros. Pictures

Lorsqu’il discute de ce qu’il appelle la « saga épique du crime de Batman » avec le directeur du contenu de HBO Casey Bloys et responsable des originaux Sarah AubreyKeanu Reeves a souligné leur enthousiasme non seulement pour les films à venir, mais aussi pour le potentiel de la série Penguin à étendre l’histoire, expliquant qu’il n’était pas nécessaire de tout garder pour le grand écran. Il a déclaré à Collider :

« Casey m’a dit entre autres : « Mon Dieu, tu sais que je suis vraiment excité par ce que tu fais dans les films, nous aimerions que tu fasses quelque chose dans la série qui ressemble à l’un de ces personnages phares, ne pas accumuler, ne pas tout garder juste pour l’expérience théâtrale. » Et j’ai dit : « Eh bien, laisse-moi te dire ce que je voulais faire comme prochaine étape de cette histoire, comme une introduction au prochain film. » Je voulais faire suite à ce qui s’est passé à la fin du premier film, Carmine Falcone est mort, il a eu le pouvoir pendant 20 ans. Et maintenant, dans le vide du pouvoir, comme le lui dit Selina, ça va devenir sanglant. Et c’est le moment où Rob, en tant que Batman, raconte à la fin du film, certaines personnes vont saisir l’occasion de s’emparer de tout ce qu’elles peuvent. Et c’est Oz. C’était un peu comme imaginer pour cette histoire un aspect comme une histoire de Scarface, comme une histoire de gangster. Et Casey a dit : « C’est la série que nous voulons. C’est la série. »





Keanu Reeves a vu là une opportunité de recalibrer et d’en dire plus sur l’histoire de l’homme également connu sous le nom d’Oswald Cobblepot dans une série dédiée sans sacrifier le rythme de la trilogie. « C’est toujours le même genre de trajectoire d’histoire », a expliqué Keanu Reeves, « mais le point de départ de la situation d’Oz est maintenant qu’il est plus avancé que si nous avions commencé cette histoire dans le film au lieu de faire une série. » Keanu Reeves confirme que Le Pingouin L’histoire se déroule une semaine après les événements du premier film et est assez condensée. Lorsqu’on lui demande quelle est la durée de la série, Revees répond : « L’histoire se déroule au cours des semaines suivantes, qui nous mènent vers la fin de l’année. Nous ne jouons pas à Noël ou au Nouvel An, mais nous y arrivons. »

C’est cette approche narrative qui permet à Keanu Reeves de donner vie au monde de Gotham City tout en veillant à ce que le parcours de Bruce Wayne reste au premier plan des films. Les fans attendent avec impatience Batman 2e partieil est clair que la saga Dark Knight de Keanu Reeves a encore beaucoup à offrir. Le Pingouin sera diffusé en première le 19 septembre sur HBO. Le Batman est disponible en streaming sur Max dès maintenant.





