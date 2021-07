Matt Prior signe un nouveau contrat de deux ans avec Leeds Rhinos | Nouvelles de la ligue de rugby

Le contrat initial de deux ans de Matt Prior devait expirer à la fin de la saison après avoir rejoint Cronulla avant la campagne 2020

L’attaquant australien Matt Prior a donné un coup de pouce à Leeds en concluant un nouveau contrat de deux ans qui le maintiendra à Headingley au moins jusqu’à la fin de 2023.

L’accessoire de 34 ans est un pilier des Rhinos depuis qu’il les a rejoints de Cronulla avant la saison 2020 et a occupé le poste de capitaine en l’absence de Luke Gale parfois cette année.

Le contrat initial de deux ans de Prior devait expirer à la fin de la saison et sa décision de rester a ravi l’entraîneur Richard Agar.

« Matt a été fantastique pour nous pendant son séjour au club et je ne pense pas que vous puissiez sous-estimer l’importance de ce nouvel accord pour le club et lui », a déclaré Agar.

« Je sais qu’il est devenu le favori des fans et ce sera formidable de voir l’accueil qu’il recevra ce soir lorsque nos fans reviendront pour le match contre Salford. »

Prior, qui a remporté la Challenge Cup lors de sa première saison à Leeds, a déclaré: « Je suis vraiment heureux d’avoir réglé le problème car cela dure depuis un petit moment maintenant. Je peux maintenant me concentrer sur mon foot pour le reste de la saison. saison.

« Le club m’a offert une autre année en plus de la saison supplémentaire pour laquelle j’avais une option et j’étais heureux de l’accepter car il y a des moments passionnants à venir ici aux Rhinos.

« Cela a été difficile depuis que nous avons déménagé en Angleterre à cause des restrictions de Covid, mais il y a de la lumière au bout du tunnel maintenant et je pense que le meilleur reste à venir pour moi, ma famille et les Rhinos pendant mon séjour au club. «