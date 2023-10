Matt Peet : le héros local des Wigan Warriors ramène les jours de gloire au club de Super League | Actualités de la Ligue de Rugby

Matt Peet fait la fête avec les fans de Wigan après le triomphe de la Grande Finale de la Super League

Matt Peet était un fan des Wigan Warriors âgé de 14 ans lorsqu’il a vu les Cherry and Whites triompher 10-4 contre les Leeds Rhinos lors de la première grande finale de la Super League en 1998.

Il n’imaginait pas qu’un quart de siècle plus tard, il dirigerait le club de sa ville natale, à Old Trafford, qui remporterait le titre pour la sixième fois grâce à une victoire 10-2 contre les Dragons Catalans.

En tant que joueur, les réalisations de Peet dans la ligue de rugby ne se sont pas étendues au-delà du niveau communautaire. C’est en tant qu’entraîneur qu’il a laissé sa marque dans le sport, en commençant par Westhoughton et Wigan St Patricks, puis en gravissant les échelons au sein du club professionnel de la ville.

Son parcours de bénévole, entraîneur d’académie, responsable de la jeunesse et assistant de l’équipe première jusqu’au poste le plus élevé s’est achevé lorsqu’il a été nommé successeur d’Adrian Lam fin 2021. Au cours de ses deux premières saisons à la tête, il a remporté la Challenge Cup, la Ligue Leaders’ Shield et maintenant une première victoire en Grande Finale depuis 2018 au DW Stadium.

« La différence avec ça, vous pouvez en profiter pendant un moment », a déclaré Peet, réfléchissant à deux années éclair à la tête du club après la victoire contre les Catalans. « La Challenge Cup arrive vite et nous avons eu un match la semaine suivante.

« Ce n’est probablement qu’à la fin de la saison que vous vous arrêtez et réfléchissez, et celle-ci termine la saison sur une bonne note.

« Nous avons atteint notre ambition, les joueurs ont dit que c’était ce qu’ils voulaient faire, et ils l’ont fait. »

Temps forts de la Grande Finale de Super League entre les Wigan Warriors et les Catalans Dragons.

Fidèle à son habitude, Peet n’a pas tardé à détourner tous les éloges du triomphe de la Grande Finale sur ses joueurs et était impatient de remercier à la fois le directeur général Kris Radlinksi et le président sortant de Wigan, Ian Lenagan, de lui avoir donné l’opportunité de diriger l’équipe en premier lieu. .

Le capitaine des Warriors, Liam Farrell, a tenu à souligner la contribution de son entraîneur au succès que l’équipe a connu au cours des deux dernières saisons, en le faisant à ses coéquipiers dans les vestiaires d’Old Trafford alors qu’ils célébraient.

« Il faisait l’éloge de tout le monde autour de lui – le propriétaire, les joueurs, les membres de son staff – mais bel et bien, il montre l’exemple », a déclaré Farrell. « C’est un leader au sommet et tout le monde le suit.

« Il prend des décisions difficiles quand c’est nécessaire, il met en place le plan de match. Il fait tous ces un pour cent, tous ces efforts supplémentaires, et c’est la raison pour laquelle nous en sommes là.

« C’est la raison pour laquelle nous avons remporté la Challenge Cup, c’est la raison pour laquelle nous avons remporté le League Leaders’ Shield et c’est la raison pour laquelle nous sommes maintenant assis ici en tant que champions de Super League. Il est un leader dans tous les sens du terme. »

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’embûches en cours de route. Les espoirs de Wigan en Grande Finale l’année dernière ont été mis fin par une défaite surprise en demi-finale à domicile contre les Leeds Rhinos, alors qu’ils ont renoncé à leur emprise sur la Challenge Cup après avoir été battus au point d’or par les Hull Kingston Rovers en demi-finale en juillet.

Cependant, à chaque fois, les Warriors ont répondu présent et Peet salue cette capacité à apprendre des revers comme l’un des éléments clés du succès dont ils ont bénéficié jusqu’à présent sous son règne.

« Il y a des choses en cours de route qui ne se sont pas déroulées comme prévu, et nous en avons tiré des leçons, et il est important que nous continuions à le faire », a déclaré Peet. « C’est la meilleure façon de remercier la confiance que les gens m’ont accordée.

Matt Peet dit que le triomphe des Wigan Warriors en Super League a été « long à venir » après avoir remporté la Grande Finale contre les Dragons Catalans.

« J’espère que tout le monde se sent lié à la victoire. Tout le monde dans le club doit savourer celle-ci. »

Peet ne cache pas qu’il se sent plus détendu pendant les grands matchs que lors des matchs hebdomadaires de la saison régulière, et lui et son équipe pourraient en avoir un autre à espérer début 2024 sous la forme d’un Mondial des Clubs. Affrontement de défi avec les champions australiens Penrith Panthers.

En tant que supporter de Wigan depuis toujours, le joueur de 39 ans sera pleinement conscient de l’histoire des Warriors dans ce match qui remonte à la victoire 8-2 de Wigan sur Manly lors de la première rencontre officiellement reconnue du World Club Challenge en 1987.

Imiter ce que les grands rivaux de St Helens ont fait plus tôt cette année et assurer une victoire sur les Panthers, qui ont maintenant remporté trois titres de suite dans la LNR après leur récente victoire en Grande Finale contre les Broncos de Brisbane, serait le moyen idéal pour l’équipe de Peet de se consolider en tant que une dynastie en devenir.

Matt Peet admet qu’il a déjà pensé à Wigan face à Penrith lors du World Cup Challenge

« C’est quelque chose auquel j’ai réfléchi en détail », a déclaré Peet. « C’est une récompense passionnante et un grand défi pour ce club.

« C’est le genre de jeu auquel ce club veut être associé et ce serait fantastique de jouer contre Penrith et partout où il se jouerait, nous l’apprécierions.

« Ce qui est important, c’est que nous continuions à apprendre. Nous avons un groupe jeune et un groupe affamé, et nous devons le conserver.

« Nous devons continuer à construire et à apprendre, et cela vaut pour le staff comme pour les joueurs. »