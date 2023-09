Matt O’Riley : le Danemark envisage de confier au milieu de terrain du Celtic sa première convocation senior | Actualités footballistiques

Le Danemark envisage sérieusement de donner à Matt O’Riley sa première convocation senior pour les internationaux d’octobre.

Le milieu de terrain du Celtic, qui a joué pour l’Angleterre au niveau des jeunes, a connu un bon début de saison, marquant quatre buts et en délivrant deux passes décisives en six matches de Premiership écossaise.

O’Riley a également impressionné lors du premier match de groupe de la Ligue des champions du Celtic contre Feyenoord, bien qu’il n’ait pas pu empêcher les champions écossais de tomber après avoir été réduits à neuf joueurs.

La forme du joueur de 22 ans signifie qu’il pourrait désormais concourir pour une place au milieu de terrain du Danemark, l’équipe nationale souhaitant le promouvoir chez les moins de 21 ans, où il a marqué deux fois en six matchs.

Christian Eriksen et Thomas Delaney – deux des piliers du milieu de terrain danois lors des récents tournois – sont tous deux âgés d’une trentaine d’années, et ils sont également impatients de voir leur intérêt pour le Norvégien O’Riley, pour lequel il est également éligible.

O’Riley compte plus de buts, de passes décisives, de tirs et de passes qu’Eriksen et Delaney cette saison, ainsi que d’autres milieux de terrain danois, dont Phillip Billing, Mathias Jensen et Christian Norgaard. Il possède également le plus grand nombre d’interceptions et de possessions gagnées.

Le Danemark est actuellement deuxième du groupe H de qualification pour l’Euro 2024, derrière la Slovénie avec quatre matchs à jouer. Ils affronteront le Kazakhstan à Copenhague le 14 octobre avant de se rendre à Saint-Marin trois jours plus tard.

O’Riley reste également en pourparlers avec le Celtic au sujet d’un nouveau contrat, après avoir remporté deux titres écossais, la Coupe écossaise et la Coupe de la Ligue écossaise depuis sa signature avec MK Dons en janvier 2022.

Cependant, Leeds a vu au moins une offre pour l’ancien milieu de terrain de Fulham rejetée vers la fin de la fenêtre de transfert d’été, et on s’attend à ce que les clubs de toute l’Europe suscitent davantage d’intérêt en janvier.