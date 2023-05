Matt Olson dégoûté, Acuña a Strider en admiration, l’idée d’échange des Tigers

Braves Rumors: Matt Olson dégoûté de lui-même à cause des retraits au bâton

Il est difficile de trop se plaindre de ce que Matt Olson a fait pour les Braves cette saison. Après tout, l’acquisition commerciale prisée de la dernière intersaison est à égalité pour la tête d’Atlanta dans les circuits (11) et a le plus de marches tirées (33) tout en affichant également 30 points produits, le troisième meilleur de l’équipe.

Malheureusement, il mène également les Braves dans les retraits au bâton avec un choquant de 63, 11 de plus que quiconque dans l’équipe et, de plus, le plus au baseball jusqu’à présent cette saison. Un gros problème a été qu’il se balance et manque, ce qui lui donne également l’un des pires taux d’odeur de la MLB.

Ce n’est pas un problème dont Olson est inconscient, cependant. Après la victoire d’Atlanta sur les Rangers pour remporter la série mercredi soir, David O’Brien de The Athletic (abonnement requis) a décrit le joueur de premier but comme étant «dégoûté» par ses retraits au bâton, en particulier avec ses balançoires et ses ratés.

O’Brien a noté qu’Olson a presque le double de retraits au bâton avec des coureurs sur les buts qu’il n’a de coups sûrs au cours de l’année. Plus important encore, cependant, le joueur de premier but et les entraîneurs des Braves travaillent pour résoudre un problème de mécanique de swing qui, selon eux, est à l’origine du problème, dont nous avons vu des signes positifs contre le Texas lors des deux premiers matchs avant qu’il ne passe 0 pour 4 avec deux K dans la finale.

À 27-16 sur la saison, les Braves font plus que bien. Mais s’ils font en sorte qu’Olson frappe moins, sur la base encore plus et revienne au ratissage comme s’il était juste sorti de la porte cette année, ils pourraient gagner encore plus.